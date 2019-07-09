Несмотря на то, что человек нашел бозон Хиггса и следы воды на Марсе, осваивает нанотехнологии и скоро научится делать лекарства специально для конкретных людей, в мире по-прежнему хватает загадок. Одни покрыты песком времени и едва ли мы когда-нибудь узнаем, что же на самом деле случилось. Для того, чтобы "взломать" другие, человеку не хватает знаний.
Вот топ-9 до сих пор неразгаданных тайн, тревожащих человечество.
9. Грузовое судно Ourang Medan
В июне 1947 года (по другим данным — начале 1948 года) сразу несколько американских кораблей в Малаккском проливе у берегов Индонезии приняли странное сообщение, переданное с датского "грузовика" Ourang Medan азбукой Морзе: "Все офицеры, включая капитана, мертвы и лежат в кубрике и на мостике. Возможно, вообще все умерли". Затем следовали беспорядочные символы, а затем: "Я умираю". И тишина в эфире. Когда экипаж одного из судов поднялся на борт, они нашли множество мертвых тел (включая собаку) без видимых признаков насильственной смерти.
Проведению тщательного расследования помешал спонтанно возникший пожар и последовавший в результате него взрыв. Ourang Medan с тех пор окружают одни предположения — от наиболее вероятных, таких, как "эта история была выдумана от начала и до конца" и перевозки неких опасных химических веществ, утечка которых убила все живое; и заканчивая фантастическими идеями вроде нападения инопланетян или воздействия неких шаманских сил.
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