Несмотря на то, что человек нашел бозон Хиггса и следы воды на Марсе, осваивает нанотехнологии и скоро научится делать лекарства специально для конкретных людей, в мире по-прежнему хватает загадок. Одни покрыты песком времени и едва ли мы когда-нибудь узнаем, что же на самом деле случилось. Для того, чтобы "взломать" другие, человеку не хватает знаний.

Вот топ-9 до сих пор неразгаданных тайн, тревожащих человечество.

9. Грузовое судно Ourang Medan