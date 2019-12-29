ТОП-9 старейших авиакомпаний мира

Когда речь заходит об авиации, эта отрасль воспринимается как инновационная сфера деятельности, которая появилась совсем недавно. Тем не менее, в октябре 2019 года отметила свой столетний юбилей одна из старейших авиакомпаний мира.

Ниже мы расскажем о 10 самых старых авиакомпаниях в мире.

1. KLM

Год основания: 1919

Первый полет: май 1920 года

KLM — нидерландская авиакомпания, основанная 7 октября 1919 года. Бывшая национальная компания Нидерландов, с 2004 г. является дочерней компанией Air France-KLM.

KLM — старейшая авиакомпания, сохранившая свое первоначальное название. Сейчас она является старейшей в мире компанией, выполняющей регулярные рейсы.