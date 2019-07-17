Топ-9 заброшенных или уничтоженных международных аэропортов

В мире полно неиспользуемых или заброшенных обычных аэропортов — как гражданских, так и военных. Но огромные международные аэропорты редко постигает такая участь, потому что они слишком большие и слишком ценные, чтобы просто так взять и оказаться не у дел.
Но все же иногда такое случается. В каких-то случаях они устаревают и не имеют возможности расширяться для приема более современных воздушных судов. Иногда они становятся жертвами войн. Иногда в них просто отпадает нужда либо они настолько опасны, что все только вздыхают с облегчением, когда их больше не становится.
Вот 9 наиболее примечательных заброшенных международных аэропортов.
1. Аэропорт Ясира Арафата (Газа)
Был построен в 1998 году за 86 млн долларов, но проработал всего три года — в 2001 году, во время интифады Аль-Аксы, контрольная вышка и радар были уничтожены израильской авиацией. Годом спустя они разбомбили и взлетно-посадочную полосу. Несмотря на призывы ИКАО восстановить аэропорт, этого сделано не было, и в историю он вошел по другому поводу: в 2010 году здесь 7 тысяч палестинских детей в возрасте от 6 до 15 лет установили рекорд для Книги рекордов Гиннесса по одновременному вождению баскетбольных мячей.
- 1. 2. Элиниконский аэропорт (Греция)
- 2. 3. Шеффилдский аэропорт (Великобритания)
- 3. 4. Никозийский аэропорт (Кипр)
- 4. 5. Аэропорт Степлтона (США)
- 5. 6. Сьюдад-Реальский аэропорт (Испания)
- 6. 7. Аэропорт Мирабель (Канада)
- 7. 8. Берлин-Темпельхоф (Германия)
- 8. 9. Аэропорт «Кай Так» (Гонконг)
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