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2. Элиниконский аэропорт (Греция)
Топ-9 заброшенных или уничтоженных международных аэропортов
Foto: Shutterstock

В мире полно неиспользуемых или заброшенных обычных аэропортов — как гражданских, так и военных. Но огромные международные аэропорты редко постигает такая участь, потому что они слишком большие и слишком ценные, чтобы просто так взять и оказаться не у дел.

Но все же иногда такое случается. В каких-то случаях они устаревают и не имеют возможности расширяться для приема более современных воздушных судов. Иногда они становятся жертвами войн. Иногда в них просто отпадает нужда либо они настолько опасны, что все только вздыхают с облегчением, когда их больше не становится.

Вот 9 наиболее примечательных заброшенных международных аэропортов.

1. Аэропорт Ясира Арафата (Газа)

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A post shared by Thomas Kern (@thomas_kern_s) on Feb 27, 2019 at 12:52am PST


Был построен в 1998 году за 86 млн долларов, но проработал всего три года — в 2001 году, во время интифады Аль-Аксы, контрольная вышка и радар были уничтожены израильской авиацией. Годом спустя они разбомбили и взлетно-посадочную полосу. Несмотря на призывы ИКАО восстановить аэропорт, этого сделано не было, и в историю он вошел по другому поводу: в 2010 году здесь 7 тысяч палестинских детей в возрасте от 6 до 15 лет установили рекорд для Книги рекордов Гиннесса по одновременному вождению баскетбольных мячей.


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2. Элиниконский аэропорт (Греция)

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Delfi Turgid

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