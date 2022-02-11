Выражение "отель для взрослых" вызывает у многих интересные ассоциации, хотя главная их особенность заключается в том, что они принимают гостей только с определенного возраста. Большинство гостиниц этой категории принимают гостей старше 16 лет, но есть и такие, в которые нельзя попасть если вам не исполнилось 18 или даже 21 года. Впрочем, эти, довольно значительные ограничения по возрасту никак не сказываются на заполняемости отелей подобного типа. Почему же они так популярны?

Обычно отели категории "все включено" стремятся к разнообразию – они принимают семьи с детьми, взрослые пары и одиноких путешественников. То есть, ориентируются на большинство туристов, что гарантирует постоянный приток отдыхающих. Вопрос в том, чем требования пар отличаются от требований других путешественников? Может быть, они жаждут диких страстей, обнаженных тел и сцен, которые можно увидеть только в кино?

Но, к сожалению, таких необузданных страстей в отелях не найти (если, конечно, они не происходят в вашем номере). Отели для взрослых особенно ценятся отдыхающими, у которых нет детей или есть, но родителям хочется от них отдохнуть. Понятное дело, что во время медового месяца никто не хочет просыпаться от плача младенца за стеной, а родители, оставившие своих маленьких детей бабушкам и дедушкам, не хотят плескаться в бассейне с незнакомыми, но такими же маленькими детьми. Именно такие ситуации и подтолкнули отельеров к созданию отелей для взрослых.