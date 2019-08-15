Торговцы Турции попросили ограничить систему "все включено"

Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Отмечается, что в ведомство было направлено письмо от Торгово-промышленной палаты Манагавта с просьбой изменить стандарты "все включено" и определить районы, где отели такого типа не будут наносить ущерб другому бизнесу.

Члены палаты заявили, что система "все включено" отрицательно влияет на их бизнес, так как туристы не выходят из отелей и не тратят деньги в местных ресторанах, магазинах, а также не путешествуют по стране.

Кроме того, в торгово-промышленной палате считают, что пересмотр стандартов "все включено" позволит честно конкурировать продавцам и отелям за деньги клиентов.

В письме упомянули, что Турция взяла курс на качественного туриста, который способен потратить не менее $1 тыс. за визит.