Торговля ностальгией: Рижский фарфор бьет все ценовые рекорды

Если вдруг у вас в серванте в целости и сохранности стоит сервиз Рижского фарфорового завода, можно сказать, что вам несказанно повезло — вы обладатель дорогой и очень ценной в наше время посуды, пишет Eesti Päevaleht.

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Интернет-аукцион подходил к концу. Но к торгам постоянно присоединялись все новые и новые люди, ценовые предложения делались с завидной регулярностью. Особый ажиотаж вызвал чайный сервиз "Сигулда" Рижского фарфорового завода за 211 евро. Несмотря на то, что сервиз продавали в идеальном состоянии и оригинальной упаковке, стоит отметить, что еще пару месяцев назад цена набора не поднималась выше 150 евро. Это может показаться странным, но любители фарфора с ног сбились в поисках именно этого чайного сервиза с позолотой и небольшими розочками. Его ищут на разных сайтах, барахолках и в антикварных магазинах, завидуют тем, кому посчастливилось получить сервиз по наследству. Настоящий бум ностальгии по советской посуде.

Фарфор из яичной скорлупы родом из детства

Мне тоже накрыла эта волна любви в старым вещам. Все началось с одного небольшого сливочника. Потом появился маленький чайник с изображением клубники из серии Marijka (тогда, конечно, я знать не знала названия набора). Вскоре я присоединилась в Facebook к группе "Ностальгическая посуда и столовые приборы". Практически сразу же я купила там за 4 евро кувшинчик, который благополучно получила по почте. А потом началось…Я стала постоянно следить за публикациями в группе, ходить по ярмаркам и искать интересные вещицы. Цены в основном были низкие, поэтому скоро на моей даче появилось много великолепной кухонной утвари.

Foto: Privātais arhīvs

Однажды я заметила в продаже красивые чашки, точно такие же, как когда-то были у нас дома. Это была чайная пара из такого тонкого фарфора, что, казалось, если сквозь него смотреть на лампу, он просвечивался. Я хорошо помню, с каким любопытством я разглядывала эти чашки, когда была маленькой. "Фарфор из яичной скорлупы", — так тогда говорили об этом материале.

А тут как раз эти же самые чашки продаются, да еще и по доступной цене. "Хм, а если собрать всю серию, чтобы дома был красивый и солидный сервиз?" — подумала я. Сказано-сделано! Я стала искать, покупать и собирать этот сервиз! Но в это же время, видимо, такая же идея пришла в голову многим, потому что с лета до ноября цена выросла с пары десятков евро до более чем 200.

Популярность массового производства

"Зачем вы покупаете эту массовую продукцию? В чем ее ценность?" — писали люди в разных группах, пытаясь вернуть любителей рижского фарфора с небес на землю. Доля правды в этом действительно есть. На рижском заводе производили много фарфоровой продукции, она была почти в каждом доме жителей советской Эстонии. Наверное, именно поэтому многие пожилые люди легко расставались с такими сервизами и продавали их скупщикам — это же не фарфор эстонской торговой марки Langebraun или Lorup, где каждый предмет является настоящим произведением искусства.

Но молодое поколение относится к рижскому фарфору совсем по-другому. В эпоху "Сделано в Китае" здорово обнаружить, что совсем рядом с нами производили по-настоящему красивые вещи. Точно такой же популярностью сегодня пользуются изделия Tarbeklaas, хотя все больше и больше людей по всему миру начинают интересоваться именно сервизами Рижского фарфорового завода.

В группе "Nostalgilised köögi- ja söögiriistad" в Facebook сейчас состоит более 11 000 человек, многие из которых добавить совсем недавно. А есть еще группа "RPR.Riga.Рижский фарфоровый завод". Оживленная торговля в интернете проходит почти круглые сутки на протяжении всей недели. Один раз я купила у латышей кофейник рижского фарфора аж в два часа ночи!

Ценная посылка

"Не волнуйтесь, все дойдет до вас в целости и сохранности. У меня все эстонские заказчицы получали свои сервизы "Лайма" в идеальном состоянии", — успокаивал меня продавец.

При пересылке фарфор нужно упаковать очень тщательно. Все пустоты каждого предмета должны быть заполнены бумагой и пузырчатой ​​пленкой, а сама почтовая коробка должна быть плотно набита газетами, чтобы ни одна чашка или тарелка не могла сдвинуться ни на миллиметр. В таком виде и получают эти тончайшие сервизы. Правда, периодически в Facebook все-таки появляются фотографии, где показывают как какой-нибудь продавец безответственно завернул посуду в один слой бумаги, и в итоге заказчик получил разбитую посуду. Но моя посылка, к счастью, пришла хорошо упакованной и ни один из заказанных предметов не разбился.

Foto: Privātais arhīvs

Последнее время интерес к рижскому фарфору растет с небывалой скоростью. Во всех группах в социальных сетях одними из основных покупателей рижских сервизов являются жители Эстонии. "Бизнес" развит и в финском направлении: многие специально ездят Финляндию на различные ярмарки антиквариата или же сами финны публикуют фотографии ретро-посуды и отправляют заказы в Эстонию. Однако, к сожалению, в Финляндии рижского фарфора представлено очень мало.

Азбука Рижского фарфора

У каждого чайного или кофейного сервиза было свое название, которое зависело от формы предметов, а не от декора. Так, например, одинаковая деколь или ручная роспись могла быть на разных сервизах. Поэтому, если вы только начинающий коллекционер, смотрите не только на узор, но и на форму!

Один из самых популярных ныне сервизов под названием "Сигулда" производили на Рижском заводе в 1974–1996 годах. Автор формы — Эрикс Эллер. Критики в один голос заявляют: "Это же массовый продукт!". И они правы. Но особенностью данной коллекции является материал — тончайший костяной фарфор. Такое необычное название этот вид фарфора получил за счет добавления примеси костяной золы (обожженой костяной муки). Костяной фарфор внешне отличается особой тонкостью стенок, которые слегка просвечиваются, если сквозь них смотреть на источник света. Посуда из костяного фарфора не только тоньше, но и заметно легче, чем аналогичные изделия из обычного фарфора.

Foto: Privātais arhīvs

Когда начинаешь собирать рижский фарфор, первая мысль, которая приходит в голову - изучить сайт Музея рижского фарфора. Но, как это ни странно, никакой полезной информации музей не дает. Фотографии на сайте не информативны, на письмо по электронной почте музейные сотрудники не отвечают. Куда больше информации можно почерпнуть из всевозможных групп на Facebook или сайтах любителей фарфора.

В Таллиннском городском музее есть постоянная выставка посуды из разных стран мира, где небольшой стенд отведен и Рижской фарфоро-фаянсовой фабрике (в том числе представлены изделия товарищества М.С.Кузнецова).

Для всех любителей рижского фарфора латвийский коллекционер Мартиньш Батрагс (49 лет) создал сайт Rigasporcelans.lv. Свой первый сервиз он получил от бабушки — это был кофейный набор "Саулите"(в переводе — "Солнышко"), который выпускали с 1964 по 1970-ые годы.

"Для нынешней молодежи 1960-е годы — уже история. И фарфор того времени — бабушкин фарфор, точно так же в то время относились к изделиям Кузнецова или Лангебрауна", — говорит Мартиньш Батрагс о своей фарфоровой коллекции, которую он начал собирать всего пять лет назад.

Батрагс точно знает, что особо ценится. "Мой интерес к фарфору начался с работ 1960-х годов. Юрмала, Аусма, Марийка", — перечисляет он названия. Больше всего охотятся на "Юрмалу", это очень редкий сервиз", — говорит он.

Клеймо Рижского фарфорового завода в разные годы:

Латышские заготовки, эстонский узор

Конечно, ценность также представляют более старые серии Рижского фарфорового завода: например, сами латыши очень часто ищут "Лайму". В Эстонии на аукционах за набор чашек, кофейника и сахарницы этой серии просят до 270 евро.

"Прежде всего посмотрите на ручную роспись", — советует Батрагс. "Особенно высокую ценность представляют предметы с ручной росписью эстонцев", — утверждает он. Мало кто знает, что большая часть росписи фарфора советских времен была написана на рижских заготовках. Поэтому, например, заслуживают внимания изделия KFK и ARS.

Сервиз "Сигулда" не входит в число самых любимых коллекций Мартиньша Батрагса, хотя признает, что это очень красивый и романтичный набор. Кроме того, латвийский коллекционер особенно выделяет материал, из которого производили этот сервиз. Он также заметил, что за последние три месяца интерес к этому сервизу взлетел до небывалых высот. Например, высокий кофейник (самая разыскиваемая деталь сервиза!) в одной из эстонских групп продавался недавно за 95 евро, хотя еще каких-то месяц-два назад его цена была 40 евро, а летом и вовсе можно было найти за 20 евро.

"Естественно, и у "Сигулды" есть свой лимит — ее же больше не производят. Но, вероятно, в будущем рост цен на этот сервиз остановится", — прогнозирует латвиец.

Изделия из Латвии вместо Лангебрауна

Почему бум вызвал именно рижский фарфор? Вероятно, причиной является тот факт, что на сегодняшний момент он все еще доступен, хотя и не так часто встречается в продаже. Примечательно, что у кого-то до сих пор в сервантах в идеальном состоянии хранятся сервизы, которые за последние 30-40 лет никогда (или очень редко) использовались . Как это часто бывало у наших людей: "Пьем из простых кружек, фарфор пусть для красоты постоит". А ведь сейчас — это настоящее богатство!

Foto: Privātais arhīvs

Фарфор Лангебрауна времен первой Эстонской Республики собрать практически невозможно. Во-первых, останавливает очень высокая цена. Во-вторых, он очень редко поступает в продажу. Особенно это касается больших сервизов, где присутствуют все детали. Недавно, например, пятнистый чайный сервиз с клеймом Лангебрауна продавали за 3500 евро. А восхитительный, расписанный вручную чайный комплект (чашка, блюдце и столовая тарелка) можно купить примерно за 400 евро.

Стоит также отметить, что в погоне за такими вещами присутствует нотка ностальгии. "Лангебраун" никогда не стоял в шкафах наших мам и бабушек. Все, что мы помним из изысканной посуды нашего детства — это как раз чайные и кофейные наборы Рижского фарфорового завода, а также стаканы и бокалы Tarbeklaas. То, что совсем недавно казалось серым и будничным, превратилось в ностальгию. Может быть, когда-нибудь это будут называть антиквариатом?

Рижский завод давно прекратил свое существование, на его месте построен гигантский торговый центр. Никаких чашек там уже производить не будут. Смотря на эти бесконечные магазины, разместившиеся под крышей торгового центра, даже не верится, что когда-то на этом месте производили самый лучший фарфор в странах Балтии. Красивый, тончайший и очень ценный!