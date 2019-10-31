Трагедия Италии! Почему мир может остаться без знаменитого оливкового масла

Итальянские фермеры, занимающиеся выращиванием оливок, бьют тревогу и находятся на грани полного отчаяния — сотни километров оливковых плантаций заражено неизвестной болезнью. До этого с подобной проблемой уже столкнулись в Испании, Франции, Иране и Португалии. Убытки оцениваются в миллиарды евро, пишет Maakodu.

Оливковые плантации в южной Италии пережили чуму, пожары и даже мировые войны. Но в XXI веке их настигла неизвестная науке болезнь, сгубившая уже более 21 миллиона деревьев, сообщает The Open Agriculture Journal.

Тысячи оливковых деревьев в итальянском регионе Апулия были заражены смертельной болезнью, вызванной бактерией Xylella Fastidiosa. Сейчас оливковые поля скорее напоминают фильм ужасов, где среди сотен и тысяч высохших деревьев можно увидеть только несколько уцелевших. Исследование таких “выживших” экземпляров может помочь ученым выработать средство для борьбы с этим смертоносным заболеванием. Хотя сейчас многим итальянским фермерам кажется, что болезнь распространяется быстрее, чем работают ученые.

Джануцци Иппазио, всю свою жизнь занимающийся производством оливкового масла, считается в округе очень жестким человеком. Но когда речь заходит об оливковых полях, на его глазах наворачиваются слезы. До недавнего времени у него было 22 гектара оливковых полей, где на протяжении столетий работали разные поколения его семьи. Его отец, дед и прадед занимались производством масла, о другой профессии в семье даже не думали. Но когда начала распространяться бактерия Xylella Fastidiosa, Джануцци Иппазио потерял все, оставшись, как и тысячи других фермеров, без работы и без средств к существованию.

Первый раз неизвестное науке заболевание оливковых деревьев было зарегистрировано в 2013 году на территориях региона Средиземноморья, куда оно, по всей вероятности, попало из Коста-Рики.

Италия всегда гордилась тем, что занимает второе место в мире по экспорту оливкового масла, уступая первенство лишь Испании. Но на сегодняшний день болезнь погубила огромное количество оливковых плантаций по всей территории Италии. По предварительным оценкам, ущерб оценивается в 1,2 млрд евро.

#Xylella fastidiosa is one of the most dangerous plant bacterium in the world. It is a real threat to agriculture, the environment & our economy.

So how can we stop it from entering #EU territory & spreading further? https://t.co/ag8K2wOxfd #PlantHealth #IYPH2020 pic.twitter.com/GFSk85kDJL

— EU Food Safety (@Food_EU) January 26, 2019



По наблюдениям фермеров, заболевание распространяется по оливковым рощам с поразительной скоростью — в среднем 2 километра в месяц. Как предполагают ученые, бактерию от дерева к дереву переносят насекомые. Единственный способ хоть как-то остановить массовое распространение — это вырубка и уничтожение зараженных деревьев. Но так как производство оливкового масла в Италии связано с многовековыми традициями, то для таких радикальных мер необходимо получить специальное разрешение от властей. И все это надо сделать как можно быстрее. А это не всегда удается сделать.

В результате охватившего многих сельских жителей отчаяния, стали распространяться слухи, что неизвестное науке смертоносное заболевание появилось из-за амбиций местной мафии, желающей якобы превратить этот регион в очередную туристическую зону.

Агроном и производитель оливкового масла Джованни Малькарне потерял 90% своих оливковых деревьев, но он надеется, что в самом ближайшем будущем ученые разработают новые методы ранней диагностики и способы борьбы с этой болезнью. А пока он сам пытается найти устойчивый к этой заразе вид оливковых деревьев. Для этого он построил специальную теплицу, где выращивает несколько десятков маленьких олив, вегетативно выращенных от тех немногих деревьев, которых не тронула болезнь. По словам Джованни Малькарне, исследование займет несколько лет, и только тогда можно будет сделать какие-то выводы.

Пока же Италия продолжает терять свои знаменитые оливковые рощи, а мир готовится к значительному повышению цен на оливковое масло и знаменитые плоды.