Tripadvisor назвал самые популярные направления для путешествий в 2022 году

Популярный туристический сайт Tripadvisor составил традиционный рейтинг самых популярных направлений мира в разных категориях.
При составлении рейтинга специалисты Tripadvisor исходили из полученных оценок и отзывов пользователей сайта.
ТОП-10 самых популярных направлений в мире
- Дубай (ОАЭ)
- Лондон (Великобритания)
- Канкун (Мексика)
- Бали (Индонезия)
- Крит (Греция)
- Рим (Италия)
- Кабо-Сан-Лукас (Мексика)
- Стамбул (Турция)
- Париж (Франция)
- Хургада (Египет)
ТОП-10 самых популярных направлений в Европе
- Лондон (Великобритания)
- Крит (Греция)
- Рим (Италия)
- Стамбул (Турция)
- Париж (Франция)
- Барселона (Испания)
- Тенерифе (Испания)
- Корсика (Франция)
- Эдинбург (Шотландия)
- Флоренция (Италия)
ТОП-10 самых популярных направлений для любителей активного отдыха
- Национальный парк вулкана Ареналь (Коста-Рика)
- Национальный парк Джима Корбетта (Индия)
- Национальный парк Серенгети (Танзания)
- Национальный заповедник Масаи Мара (Кения)
- Национальный парк Крюгера (Южная Африка)
- Национальный парк Фьордленд (Новая Зеландия)
- Национальный парк и заповедник Денали (США)
- Национальный парк Килиманджаро (Танзания)
- Национальный парк Уэстленд Тай Путини (Новая Зеландия)
- Национальный парк Нью-Форест, Хэмпшир (Великобритания)
ТОП-10 самых популярных направлений для гурманов
- Рим (Италия)
- Лондон (Великобритания)
- Париж (Франция)
- Дубай (ОАЭ)
- Барселона (Испания)
- Мадрид (Испания)
- Сан-Паулу (Бразилия)
- Нью-Йорк (США)
- Бангкок (Таиланд)
- Сингапур
ТОП-10 самых популярных направлений для любителей солнца
- Канкун (Мексика)
- Бали
- Крит (Греция)
- Кабо-Сан-Лукас (Мексика)
- Плайя-дель-Кармен (Мексика)
- Доминиканская Республика
- Майорка (Испания)
- Хургада (Египет)
- Тенерифе (Испания)
- Корсика (Франция)