Турагентства – на свалку истории? Booking и ChatGPT запланируют ваше следующее путешествие
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Искусственный интеллект – наше будущее. Он проникает во все большее количество сфер и используется все большим количеством людей. Booking.com также решили идти в ногу со временем и надеется представить своим клиентам новый планировщик путешествий на базе ChatGPT.

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Новый ИИ-планировщик поездок на сайте бронирования призван помочь людям в выборе направлений и мест проживания в разговорной форме. "Это очень похоже на то, как вы начинаете обсуждать планирование поездки с вашим партнером или друзьями", – говорит Роб Фрэнсис, технический директор Booking.com. В конечном счете это может обеспечить те же услуги и преимущества, что и обычный турагент, считает генеральный директор Booking.com Гленн Фогель.

Инструмент, частично работающий на базе ChatGPT от OpenAI, был запущен в бета-режиме для избранных путешественников из США в приложении Booking.com 28 июня.

Облегчит ли ИИ-планировщик от Booking.com жизнь путешественникам?

Booking.com утверждает, что AI Trip Planner можно использовать для получения вдохновения, планирования поездки и даже создания ежедневных маршрутов.

Вы сможете общаться с ним "очень естественным, человеческим образом", – говорит Роб. После того как вы объясните, что вы ищете в общих или конкретных терминах – будь то романтический отель на пляже или апартаменты с кондиционером рядом с вашим любимым рестораном – он уточнит ваш поиск, найдя наилучший вариант проживания, соответствующий вашим потребностям.

Турагентства – на свалку истории? Booking и ChatGPT запланируют ваше следующее путешествие
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В инструменте используется ChatGPT, популярный чат-бот, разработанный компанией OpenAI. Пользователи задают ему вопросы, а он использует массу и массу данных, чтобы дать уникальный, очень персонализированный ответ. Хотя он не "думает" как человек, это самое близкое к тому, что уже было разработано.

Поскольку результаты интегрированы в Booking.com, вы также сможете увидеть цены и забронировать жилье простым нажатием кнопки.

Может ли ИИ-планирование поездок получить дальнейшее развитие в будущем?

"Разве не было бы замечательно, если бы все проходило без сучка, без задоринки?" – спрашивает Гленн.

В будущем, по его мнению, ИИ будет не только помогать путешественникам "мгновенно исправлять" свои бронирования в случае изменений и отмены, но и "видеть проблему до того, как путешественник увидит ее... и предлагать, как ее решить".

Объединив под одним платежом заказы на путешествия, проживание и другие услуги, боты смогут решать сразу несколько проблем. Например, если рейс задерживается, то автоматически вносятся изменения во встречу в аэропорту и информируется отель, и путешественнику ничего не нужно делать.

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"Это будущее", – считает Гленн Фогель.

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