Турецкая лира упала до рекордно низкого уровня – отдых в Турции становится еще более дешевым

Турецкая лира упала до рекордно низкого уровня и, по прогнозам экономистов, будет падать дальше. Этим могут воспользоваться жители Балтии - отдых в Турции обойдется сейчас намного дешевле, пишет литовское Delfi.

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Если в 2019 году за 1 евро можно было получить 6 турецких лир, то вчера за 1 евро давали уже 25,89 лиры. По словам литовского экономиста Александра Изгородина, нынешнее падение лиры связано с двумя обстоятельствами.

"Во-первых, западные центральные банки повышают процентные ставки, поэтому они вытягивают часть капитала из развивающихся рынков. Это оказывает большое влияние на курсы валют", — сказал Изгородин.

"Турецкая лира не является исключением, ее падение связано с тем, что очень большое количество капитала перетекло с развивающихся рынков на рынок США из-за роста процентных ставок и доходности государственных облигаций. Это будет продолжаться и в ближайшее время, так как правительство США недавно утвердило повышение потолка госдолга, а это означает, что страна будет агрессивно выпускать новые облигации, и капитал продолжит поступать на рынок США", - пояснил Изгородин.

Еще одна причина — недавно переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Лира начала падать в год выборов, так как была большая неопределенность в отношении победителя в первом туре. Но теперь лира падает, потому что Эрдоган победил. Его победа означает, что он снова будет проводить неконвенциональную денежно-кредитную политику, которая предусматривает, что центральный банк Турции не может повышать ключевые процентные ставки. Эрдоган также будет много вмешиваться в работу ЦБ", — отметил Изгородин.

Литовский экономист считает, что лира продолжит падать и вскоре 1 евро будет стоить в районе 30 лир. "Это очень хорошо для жителей стран Балтии. Обесценивание лиры означает, что отдых в Турции становится всё дешевле и дешевле, цены на отели, местные товары и услуги станут дешевле, а мы сможем покупать больше", — сказал он, добавив, что выгоднее всего будет расплачиваться за товары в лирах при совершении покупок.

По состоянию на утро 27 июня 2023 года одна турецкая лира равна 0,035 евро.