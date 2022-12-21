Туристические налоги: все страны, в которых вам придется заплатить за въезд в 2023 году

В этом году люди снова начали активно путешествовать, что значительно помогло тем странам, которые потеряли больше всего из-за ограничений во время пандемии COVID-19. И теперь часть этих мест обеспокоена уже совсем другим – толпами приезжих и избыточным туризмом.

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В результате часть стран решили ввести в 2022 году "туристический налог", а другие планируют это сделать в году грядущем.

Но во многих местах уже есть туристические налоги, и, если вы путешествовали за границу, вы наверняка с этим уже сталкивались. Возможно, вы этого не замечали, так как чаще всего налоги включаются в авиабилеты или проживание в отеле. Кстати, Рига также вводит туристический налог в будущем году. Он составит один евро за каждую ночь пребывания гостя, но не более десяти евро, если гость остается в столице дольше.

Доходы от пошлины город будет использовать для реализации проектов, поддерживающих туризм или развитие туристической инфраструктуры и способствующих международной узнаваемости Риги.

К счастью, нам, как жителям Латвии с этим налогом столкнуться не придется, но зато мы будем вынуждены платить его во многих других местах. И вот в каких конкретно:

Валенсия введет туристический налог в 2023 году



Валенсия уже объявила о том, что введет туристический налог для путешественников, проживающих во всех типах жилья в регионе, включая отели, хостелы, апартаменты и кемпинги. Он вступит в силу в конце 2023 или начале 2024 года. Посетителям придется платить от 50 центов до 2 евро за ночь в зависимости от выбранного ими жилья на срок до семи ночей.

Власти заявляют, что сбор пойдет на устойчивое развитие туристического сектора региона. Вырученные средства также будут использованы для обеспечения более доступным жильем местных жителей в горячих туристических точках.

Таиланд введет туристический сбор в конце 2022 года



Сообщается, что Таиланд вводит туристический сбор в размере 300 бат (8 евро) в конце этого года.

Губернатор Управления по туризму Таиланда сообщил агентству Reuters, что часть сбора будет "использована для заботы о туристах", поскольку были случаи, когда их не покрывала медицинская страховка. Это также поможет финансировать дальнейшее развитие туристических достопримечательностей, таких как Большой дворец в Бангкоке.

Венеция введет туристический сбор в 2023 году



Венеция может начать взимать плату с туристов, приезжающих сюда с лета 2023 года.

Итальянская газета La Stampa сообщила в августе, что было предложено несколько мер для контроля за количеством туристов, таких как, например, система онлайн-бронирования. Но должны быть предприняты и дополнительные усилия, чтобы ограничить их количество, включая плату за въезд в город. Предлагаемый сбор будет варьироваться от 3 до 10 евро в зависимости от того, в низкий или высокий сезон приехали отдыхающие.

Турция введет туристический налог в 2023 году



Сбор распространяется на все частные гостиницы, мотели, курортные поселки, пансионаты, апарт-отели, гостевые дома и кемпинги. Налог станут взимать сами гостиницы, которые добавят его в стоимость. Налог начнет действовать уже с 1 января, а его ставка составит 2%.

Первоначально налог, утвержденный парламентом Турции в 2019 году, планировали ввести с апреля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса отложили. По оценке министерства культуры и туризма Турции, по итогам 2022 года страну посетят 51,5 миллиона туристов, что даст доход в размере 46 миллиардов долларов. В 2023 году Турция ожидает, что в страну приедут 60 миллионов туристов.

ЕС вводит "туристическую визу" в 2023 году



Европа меняет правила съезда и выезда. На внешних границах Шенгенской зоны в следующем году заработает система контроля за въездом и выездом граждан третьих стран — The Entry/Exit System ("система въезда/выезда", EES). Ей будет сопутствовать European Travel Information and Authorisation System (Европейская система информации и авторизации для путешествий, ETIAS).

EES представляет собой автоматизированную систему регистрации граждан государств, не входящих в ЕС, которые прибывают с краткосрочными визитами. Регистрировать в ней будут как въезжающих по краткосрочной визе, так и тех, у кого есть право безвизового въезда.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Система будет регистрировать человека каждый раз при пересечении границы, определяя биометрические данные (отпечатки пальцев и изображение лица), фиксируя время и место прохождения контроля. Таким образом, будут эффективнее выявляться разнообразные угрозы – в том числе, терроризма и биологические, случаи мошенничества, применение поддельных документов и т.д.

ETIAS же вводится для контроля граждан 59 стран, которые не входят в Шенгенскую зону, но освобождены от получения виз. К ним относятся, например, Грузия, Украина, Великобритания, США и т.д. Граждане этих стран вынуждены будут заплатить за въезд 7 евро. Это разрешение будет действовать в течение трех лет, лица моложе 18 или старше 70 лет будут освобождены от оплаты. Планируется, что эта система вступит в действие в ноябре 2023 года.

Список стран, в которых уже существует туристический сбор

Многие страны уже ввели туристический сбор по разным причинам. Для некоторых государств это попытка как-то ограничить число прибывающих в страну туристов. Для других - своего рода "экологический налог", деньги от которого идут на содержание туристических объектов и защиту природных ресурсов.

Австрия

В Австрии вы платите курортный сбор, который варьируется в зависимости от того, в какой провинции вы находитесь. В Вене или Зальцбурге вы будете платить дополнительно 3,02% к счету отеля с человека. Туристический сбор известен как Tourismusgesetz и Berherbergungsbeiträge.

Бельгия

Туристический сбор в Бельгии также взимается вместе с проживанием - за каждую ночь пребывания в стране. Иногда плата включается в стоимость номера в отеле, но некоторые разделяют стоимость ночлега и курортный сбор и считают его как дополнительную плату, поэтому вам нужно внимательно проверять итоговую стоимость проживания.

В Антверпене и Брюгге сбор берется не с человека, а с номера в гостинице. Цена в Брюсселе варьируется в зависимости от размера и рейтинга отеля. В целом плата составляет около 7,50 евро.

Бутан

В то время как туристические сборы в большинстве стран не превышают 20 евро, туристический сбор в Бутане невероятно высок. Минимальная ежедневная плата для большинства иностранцев составляет 250 долларов США (228 евро) на человека в день в высокий сезон и чуть меньше в низкий сезон. Но он покрывает многое, включая проживание, транспорт по стране, гида, питание и входные билеты.

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Болгария

Болгария также взимает туристический сбор. Он очень низкий и варьируется в зависимости от района и категории отеля (или другого места проживания) — до 1,50 евро с человека в день.

Карибские острова

На большинстве карибских островов туристические налоги добавляются к стоимости отеля или налогу на отъезд.

Антигуа и Барбуда, Аруба, Багамы, Барбадос, Бермудские острова, Бонэйр, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Доминика, Доминиканская Республика, Гренада, Гаити, Ямайка, Монтсеррат, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Люсия. Острова Маартен, Сент-Винсент и Гренадины, Тринидад и Тобаго и Виргинские острова США в той или иной форме взимают плату с посетителей. Сборы варьируются от 13 евро на Багамах до 45 евро на Антигуа и Барбуде.

Хорватия

Хорватия повысила туристический налог в 2019 году. Однако повышенная ставка применяется только летом, на пике сезона. Посетители платят около 10 кун (1,33 евро) с человека за ночь.

Чехия

Платить туристический сбор в Чешской Республике нужно только при посещении столицы страны – Праги. Он очень маленький – менее 1 евро с человека за ночь и не распространяется на детей до 18 лет.

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Франция

Во Франции необходимо платить курортный сбор (taxe de séjour). Он добавляется к вашему гостиничному счету и зависит от того, в каком городе вы находитесь. Его размер варьируется от 0,20 до 4 евро с человека за ночь. Туристические центры, такие как Париж и Лион, используют эти деньги для поддержания туристической инфраструктуры.

Германия

В Германии существует так называемый "налог на культуру" (kulturförderabgabe), а также "налог на кровать" (bettensteuer) в таких городах, как Франкфурт, Гамбург и Берлин. Плата составляет около 5 процентов от вашего гостиничного счета.

Греция

Туристический налог в Греции зависит от количества звезд в отеле или количества комнат, которые вы арендуете. Его размер может достигать 4 евро за номер. Он был введен Министерством туризма Греции, чтобы помочь сократить долг страны.

Венгрия

Туристические сборы в Венгрии применяются только в Будапеште. Путешественники должны платить дополнительные 4 процента каждую ночь в зависимости от цены их номера.

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Индонезия

Туристические налоги в Индонезии применяются только на Бали. Принятый в 2019 году новый закон гласит, что иностранные туристы должны платить сбор в размере около 9 евро за пребывание на острове. Сообщается, что доходы от налога идут на программы, которые помогают сохранить окружающую среду и балийскую культуру.

Италия

Туристические налоги в Италии зависят от того, где вы находитесь. Про Венецию мы уже писали выше, а плата в Риме варьируется от 3 до 7 евро за ночь в зависимости от типа номера. Впрочем, в некоторых небольших городках курортный сбор может быть даже больше, чем в столице Италии.

Япония

В Японии курортный сбор выглядит как налог на отъезд. Посетители Японии платят 1000 иен (около 8 евро), когда покидают страну. Официальный туристический сайт утверждает, что этот небольшой налог имеет "существенное значение" для экономики.

Малайзия

В Малайзии к туристическому налогу применяется фиксированная ставка. Налог взимается за каждую ночь проживания и составляет немногим больше 4 евро.

Новая Зеландия

Многие туристы, приезжающие в Новую Зеландию, должны уплатить по прибытии туристический налог на охрану природы (IVL). Единственное исключение из этого правила – граждане Австралии, они от уплаты освобождены. Сумма сбора – 35 долларов Новой Зеландии, что составляет около 21 евро.

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Нидерланды

В Нидерландах есть налог на наземный туризм и налог на водный туризм. В Амстердаме это составляет 7% от стоимости гостиничного номера. По-голландски этот туристический сбор называется toeristenbelasting.

Португалия

Низкий туристический налог Португалии (около двух евро) оплачивается с человека за ночь (но не более семи ночей) и применяется только к гостям страны в возрасте 13 лет и старше.

Словения

Туристический налог в Словении варьируется в зависимости от местоположения и рейтинга отеля. В крупных городах и курортных поселках, включая Любляну и Блед, он немного выше — около 3 евро.

Литва

В Литве туристический налог взимают в нескольких курортных городах вроде Вильнюса, Каунаса, Бирштонаса, Друскининкая и Паланги. В Вильнюсе, например, он налог составляет €1 евро с человека за ночь. Он распространяется на всех гостей города, пользующихся услугами по проживанию в отеле либо другом туристском объекте размещения. От туристического налога освобождены лица моложе 18 лет, инвалиды и люди, которые арендуют в Вильнюсе жилье на срок более одного месяца.

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Испания

Если вы направляетесь на Ибицу или Майорку, вам придется заплатить туристический налог. Он применяется к курортному жилью на Балеарских островах Испании (Мальорка, Менорка, Ибица, Форментера) и платится с каждого отдыхающего в возрасте 16 лет и старше. В высокий сезон он может достигать 4 евро за ночь.

Швейцария

Туристический налог в Швейцарии варьируется в зависимости от местоположения. Его размер составляет примерно 2,2 евро за ночь (но не более 40 ночей) с человека. Стоимость проживания обычно не включает в себя туристический сбор — он указывается отдельной суммой, поэтому его легче отслеживать.

США

Гостиничный налог или налог на жилье для путешественников, арендующих жилье, взимается на большей части территории Соединенных Штатов. Его также называют налогом на проживание. Сборы применяются в отелях, мотелях и гостиницах. Самая большая ставка налога в Хьюстоне – там она достигает 17% от вашего гостиничного счета.