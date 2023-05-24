Туристка решила необычным образом сэкономить на багаже. Авиакомпания ее все равно оштрафовала

В Австралии 19-летняя девушка, летевшая в отпуск на одном из рейсов местной авиакомпании Jetstar, поняла, что ее багаж весит больше разрешенного. Чтобы не доплачивать за перевес, она достала из чемодана несколько вещей и надела их на себя. Однако авиакомпанию это не устроило, пишет Turist.

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Проблемы, связанные с багажом, довольно часто вызывают беспокойство у путешественников. Чтобы избежать переплат и сборов за багаж, туристы прибегают к различным хитрым уловкам.

"Я решила, что единственный способ уменьшить вес моего багажа — достать самые тяжелые вещи и надеть их на себя. Поэтому я была в куртке и в пальто. К тому же на мне были мешковатые штаны, в которые я запихала футболки и айпад", — рассказала девушка. Она добавила, что люди в очереди на посадку с интересом ее разглядывали.

"Вообще я маленькая и худенькая, а выглядела наоборот", — описала свой внешний вид девушка, надевшая несколько слоев одежды. В итоге бюджетная авиакомпания Jetstar оштрафовала ее на 62 австралийских доллара за попытку обойти правила. "Люди в очереди на посадку были рассержены, что им пришлось ждать".

Представитель Jetstar объяснил, что у авиакомпании установлены четкие правила относительно багажа, чтобы сделать путешествия справедливыми для всех. "Мы должны следить за тем, сколько вещей пассажиры берут на борт, чтобы у всех было место для своих вещей и чтобы мы могли соблюдать требования безопасности", — добавил он.