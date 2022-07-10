Туристы из Германии отменяют отпуск в Литве: боятся войны

Туристы из Германии побаиваются ехать отдыхать в Литву и другие страны Балтии из-за угрозы войны: отменяются брони, посещение круизных лайнеров. Насколько негативно это повлияет на туристический сектор, пока неясно, сообщает литовский портал Delfi.

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В интервью LNK немецкий турист Вольфганг сказал, что впервые посещает Литву. Он уже побывал в Вильнюсе, оттуда поездом прибыл в Клайпеду. Позже турист планирует отправиться в Латвию.

"В Литве я впервые. Это почти последняя страна в Европе, которую я еще не посетил. До этого я путешествовал по Эстонии", - рассказал он.

Согласно исследованию литовского агентства по продвижению туризма Keliauk Lietuvoje, немцы выбирают Литву для своего отпуска, потому что хотят познакомиться с культурой, традициями и людьми. Кто-то ценит природу нашей страны, кого-то интересует возможность посетить в поездке другие страны Балтии.

Немецкий турист также сказал, что хочет попробовать литовскую кухню. "Цеппелины — это что-то вроде макарон?" — спросил Вольфганг у журналистов LNK.

Живиле Толюшите, сотрудница Клайпедского туристического информационного центра, рассказала, что туристы из Германии, которые приезжают в город, хотят попробовать литовскую кухню и спрашивают, где можно отведать цеппелины или холодник. Когда они приезжают сюда, они также ищут места, где когда-то жили их предки, хотят познакомиться с городом.

Исследование показывает, что Литву чаще выбирают пожилые люди, обычно путешествующие с партнером, друзьями или в одиночку, и большинство из тех, кто посетил Литву, возвращаются снова. Каждый второй рекомендовал бы другим посетить Литву. Туристы из Германии охотно едут на морское побережье: Клайпеда, Паланга, Куршская коса. По статистике, до пандемии COVID-19 и войны в Украине почти каждый второй турист в Клайпеде был из Германии.

Правда, Вольфганг признался, что теперь и друзья, и знакомые отговаривали его от поездки в Литву. "Люди говорили, что мне не следует ехать в Литву, Латвию, потому что русские могут напасть на эти страны, но я не боюсь, потому что знаю, что Литва и другие страны Балтии — это НАТО, я знаю, что в Литве дислоцировано много солдат НАТО", — прокомментировал он.

Большинство туристов, приезжающих на взморье, — гости круизных лайнеров, среди них было много немцев, но некоторые решили в этом году обойти страны Балтии из-за боязни войны.

"Такая немецкая круизная линия, Aida, отказалась от визитов не только в Литву, но и во все три страны Балтии из-за угрозы войны", — сказала LNK руководитель Клайпедского центра туристической информации Ромена Савицкене.

Также стало известно, что круизный лайнер Aida отменил четыре визита в Литву с немецкими туристами. "У нас есть такая информация, что группы отменили свои визиты в Литву, об этом сообщают предприятия размещения, у которых были брони, контракты с немецкими туроператорами", - сказала Савицкене.

Немцы отказываются от резерваций или переносят их на более позднее время и в другое место, например, на Куршскую косу, но сюда едут отдельные путешественники из Германии или группы, так что становится ли таких туристов меньше и насколько, станет ясно после окончания сезона.