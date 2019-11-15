Туристы заплатили 4000 евро за отдых в несуществующем отеле Египта, а их поселили в разрушенном здании

Семья туристов из Великобритании отправились на двухнедельный отдых в пятизвездочный отель в Египте, но по прибытии были вынуждены поселиться в разрушенном здании, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Sun.

Отец семейства Марк Маулд (Mark Mould) оформил через турагентстство LoveHolidays двухнедельный отдых на пять человек в гостинице Crystal Beach Aqua Park and Hotel, за который заплатил 3465 фунтов стерлингов (около 4000 евро). На рекламном буклете гостиница должна была быть такой:

Однако уже в Хургаде отдыхающие выяснили, что их отель никогда не существовал. Вместо этого им предложили поселиться в гостинице Paradise Golden 5, которая находилась в процессе сноса.

Brits' fury after arriving in Egypt for £3,500 Love Holidays break only to find their hotel 'hasn't even been built' https://t.co/C0FH4SPgBh — The Sun (@TheSun) November 12, 2019

Номера в ней были грязными, постельное белье порвано, а мебель сломана. При попытке принять душ ванную комнату затапливало. Стены и потолки в некоторых частях гостиницы были наполовину снесены, кондиционеры не работали, бассейны были наполнены грязной водой зеленого цвета, в баре постоянно заканчивался алкоголь, а пища была несъедобной.

В течение двух суток туристы направили несколько жалоб в туристическое агентство, после чего их переселили в гостиницу Kempinski Hotel Soma Bay. Там администратор потребовал от группы внести депозит в размере восьми тысяч фунтов (9330 евро). При этом в турагентстве Маулду заявили, что перевели деньги в отель и туристам "просто нужно зарегистрироваться".

На обратной дороге в аэропорт за британцами не приехал трансфер, поэтому им пришлось самостоятельно заплатить за такси. Уже в Англии они получили назад депозит от гостиницы, а после еще нескольких жалоб LoveHolidays выплатил им 4942 фунта (5763 евро).