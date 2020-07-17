Туризм без правил: почему закрываются популярные курорты

Британские туристы, которым удалось вырваться на испанские курорты, довели власти до того, что им пришлось ввести для отдыхающих отдельные ограничения. На острове Майорка перекрыли улицу, где расположены главные увеселительные заведения курорта, поскольку британцы не носили маски, не соблюдали дистанцию, да еще и подвергали местных жителей опасности, танцуя пьяными на капотах машин.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В сети появилось видео, разоблачающее британских туристов: отдыхающие на испанской Майорке англичане ушли в отрыв и оставили все правила безопасности за пределами острова. Теперь испанцы опасаются, как бы такое чересчур возбужденное поведение туристов не привело ко второй волне коронавируса, против которого так отчаянно боролись испанские власти и граждане страны, три месяца сидевшие на карантине.

La vieja normalidad de Punta Ballena, Magaluf. Vídeo de: Michels. @UHmallorca pic.twitter.com/0gc8YXi5ha — Guillermo Esteban (@GuillEsteban) July 11, 2020

"Части Испании закрываются на карантин, пожилые люди остаются в домах престарелых, все мы носим маски на улице, а безответственные британцы устраивают в Магалуфе (туристический район на Майорке) что им вздумается. Какой стыд", — приводит The Guardian слова пользователя Twitter.

В полицию Майорки поступило уже 60 жалоб на незаконные вечеринки, а их организаторам грозит штраф в 600 тыс. евро.

Еще один курьезный случай произошел на Майорке, где пьяный турист начал демонстративно кашлять в ресторане в районе Санта-Каталина, угрожая заразить посетителей коронавирусом. Пьяный мужчина ходил от столика к столику и кашлял на людей. Гости ресторана позвонили в полицию, которая и задержала дебошира, оказавшегося гражданином Великобритании. К счастью, его тест на COVID-19 дал отрицательный результат.

Отличились не только британцы, но и немцы, отдыхающие на Майорке. Министр здравоохранения Германии Дженс Спан уже принесла официальные извинения за молодых сограждан, которые безобразничали на испанском острове. "Мы должны постараться, чтобы предотвратить распространение инфекции, особенно сейчас, в период отпусков, — заявила Дженс Спан. — Мы не обязательно столкнемся со второй волной коронавируса осенью, мы еще можем предотвратить ее, если приложим усилия".

Для этого в испанских регионах Каталония и Андалусия, где сосредоточены основные морские курорты, а также на Балеарских островах, был введен обязательный масочный режим, который необходимо соблюдать даже на улице и в тех местах, где есть возможность сохранять достаточную социальную дистанцию. Единственное условие, которое позволяет снять маску, это посещение пляжа или занятия спортом.

Однако в отличие от испанцев, которые уже приучены серьезными последствиями пандемии и строгого режима самоизоляции к дисциплине и соблюдению мер предосторожности, британские туристы не торопятся выполнять правила. На отдыхе они чувствуют себя вполне расслабленно и безопасно, оттого и танцуют на капоте машин, выпивают и устраивают несанкционированные вечеринки прямо на улицах.

Властям Майорки уже пришлось перекрыть улицу в печально известном районе Пунта Баллена, где расположены основные бары и рестораны, после того как в сети появились кадры, на которых пьяные туристы нарушают правила безопасности.

По словам местных властей, этот район, как и другие улицы, пользующиеся популярностью среди туристов, останется закрытым до конца пляжного сезона — еще минимум два месяца.

"Мы не станем терпеть такие фотографии, мы не хотим видеть нецивилизованных туристов на наших островах", — заявил в среду Яго Негуэруэла, заведующий региональным туризмом и экономикой на Балеарских островах, в число которых входят Майорка и Ибица.

Your Tweet was quoted in an article by @CNN https://t.co/BGm0rTzNry — Recite Social (@ReciteSocial) July 15, 2020

Несмотря на то что для экономики Балеарских островов главным источником дохода является именно туризм, власти не намерены зарабатывать деньги за счет здоровья своих граждан, тем более что такими темпами они рискуют потратить заработанные средства на страховку и оплату медицинской помощи тем, кто заболеет в результате второй волны коронавируса.

Именно с попыткой предотвращения повторения ситуации пандемии связаны ограничения на Майорке, из-за которых закрылись клубы, были запрещены все массовые мероприятия и введен обязательный масочный режим.

Борьба с пьяными туристами на Балеарских островах началась еще задолго до коронавируса. В этом году власти островов даже ввели штраф на скидки в барах и продажу алкоголя в период с 9.30 вечера до 8 утра в главных туристических районах.