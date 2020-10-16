Туристическая отрасль пострадала из-за распространения Covid-19 одной из первых — и сейчас нестабильная ситуация и новые ограничения не позволяют туроператорам и агентствам планировать будущее даже на пару недель вперед. Означает ли это смерть отрасли?

Летом туризм возродился?

Несмотря на то, что летом ситуация немного улучшилась и некоторые турфирмы успели организовать путешествия, это не решило накопившихся проблем. Ситуация оставалась нестабильной, и в итоге отрасль вновь замерла. Представители компаний Latvia Tours, Novatours и Lufthansa City Center Kolumbs Averoja признают, что сейчас им приходится невероятно сложно.

Как объясняет директор турфирмы Latvia Tours Иева Кейша, ситуация с Covid-19 улучшилась на короткий период времени в середине лета, однако люди все равно путешествовали не так активно, как обычно. "Отчаянные попытки некоторых операторов организовать чартерные рейсы в Болгарию и Грецию можно расценивать скорее как неудачные, в особенности потому, что запрет на перелеты, обоснованный новыми показателями Covid-19, обновлялся в пятницу после обеда. В сравнении с весной ситуация в теории была лучше, но с практической точки зрения туристической отрасли это совершенно ничего не дало, только множество непродуктивной работы в попытках организовать какое-нибудь путешествие и продать места на чартерные рейсы, а потом отменять его и снова объяснять клиентам ситуацию", — говорит она.

"Ситуация в туристической отрасли до сих пор критическая. Падение оборота и прибыли составляет более 90 процентов — в сравнении с 2019 годом", — замечает руководитель отдела продаж Lufthansa City Center Kolumbs Averoja Эвия Равиня.

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