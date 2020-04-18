Туризм в условиях COVID-19: как европейцы проведут это лето?

Внутренний автомобильный туризм может стать главным трендом 2020 года. Летний отдых окажется в некоторых популярных регионах Евросоюза либо очень дорогим, либо особенно выгодным.

С бронированием летнего отпуска следует пока подождать. Такой совет дает Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) - председатель Еврокомиссии. "В настоящий момент никто не может сделать надежные прогнозы на июль и август", - заявила 12 апреля глава Еврокомиссии в интервью немецкой массовой газете Bild am Sonntag.

Туриндустрия предлагает сдвинуть сроки школьных каникул



Тем самым один из лидеров ЕС недвусмысленно предупреждает своих соотечественников, любящих очень заблаговременно планировать "лучшие недели года", что на сей раз, в условиях пандемии коронавируса, с летним отдыхом многое будет по-иному. Вариант куда-то поехать отдохнуть в июне она, как видим, вообще не рассматривает, июль и август под большим вопросом.

Подспудно глава Еврокомиссии шлет столь же недвусмысленное предупреждение и европейской туриндустрии: нынешний высокий сезон может вообще не состояться. В отрасли это понимают - и ищут способы хоть как-то обеспечить спрос на свои услуги.

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Поэтому, к примеру, Норберт Кунц (Norbert Kunz), исполнительный директор Немецкой ассоциации туризма (DTV), выступил с предложением предусмотрительно сдвинуть летние каникулы в шести федеральных землях Германии на август и сентябрь. Тем самым он подхватил идею коллег из Мекленбурга - Передней Померании, которые надеются таким образом хотя бы частично спасти сезон для курортов на Балтийском море. Однако власти идею пока не поддержали.

Традиционные заводские каникулы могут отменить



Совсем иные интересы лоббирует Штефан Вольф (Stefan Wolf). "Летний отпуск в этом году стоило бы отменить", - предложил глава производителя автокомпонентов ElringKlinger и президент объединения работодателей металлообрабатывающей промышленности Südwestmetall.

"Я считал бы целесообразным летом запустить экономику на полные обороты, - пояснил он, - а заводские каникулы пусть один раз выпадут, как бы обидно это ни было. В такие времена все мы должны приносить жертвы". Бизнесмен опасается, что крупнейшие предприятия немецкого автопрома лишь в мае возобновят производство, а уже в июне-июле вновь могут встать из-за традиционных многонедельных отпусков.

Не исключено, что и многочисленные предприятия среднего и малого бизнеса после полутора-двух месяцев вынужденного простоя из-за карантина предпочтут летом работать на полную мощность, без многочисленных отпусков, и попытаются договориться об этом с профсоюзами и сотрудниками. И немалая часть из них вполне может согласиться с таким предложением, чтобы хотя бы частично компенсировать понесенные весной потери в доходах.

Средний класс не захочет после карантина опять сидеть дома





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Так что с нынешними летними каникулами и отпусками многое еще непонятно. Тем не менее, можно не сомневаться: значительная часть работающих в Германии и других странах ЕС непременно захочет воспользоваться своим законным отпуском именно в теплые месяцы года. И где они тогда будут отдыхать?

Если в России многие имеют возможность провести лето на даче, то в Западной Европе загородные дома распространены намного меньше. "Отпуск в Балконии", как немцы иронично называют отдых на балконе своей квартиры, мало кого из представителей среднего класса устроит, тем более после длительной домашней самоизоляции во время карантинных мер. Но куда в нынешней обстановке можно поехать развеяться и набраться сил?

Многое указывает на то, что 2020 год станет в Европе, в том числе и в России, годом внутреннего туризма, причем туризма автомобильного. Ведь улететь даже в не столь далекие теплые края будет нелегко: воздушное сообщение вряд ли быстро восстановится в прежнем объеме, да и пользоваться аэропортами и самолетами многие просто не захотят из-за страха заразиться. Не говоря уже о том, что нет ясности, когда и какие границы, а также туристические направления вновь откроются.

Австрийцев призывают бронировать апартаменты в своей стране





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Во всяком случае, на внутренний туризм четко сделала ставку в этом году такая вообще-то ориентированная на прием иностранных гостей страна, как Австрия. "Проведите нынешний летний отпуск в Австрии!", - с таким призывом обратилась 8 апреля к согражданам министр туризма Альпийской республики Элизабет Кёстингер.

По ее словам, оптимальным решением было бы забронировать апартамент и там самим готовить еду, ведь в гостиницах опасность заразиться от других гостей выше. Министр заверила, что пляжи на озерах будут непременно работать при соблюдении, естественно, гигиенических норм, которые еще предстоит уточнить, а вот бассейны и термы, возможно, откроются позже.

На вопрос журналистов, а смогут ли австрийцы, имеющие, например, летние домики в Греции, туда поехать, Элизабет Кёстингер ответила, что все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждой конкретной стране. В самой Австрии уже началось смягчение ограничительных мер.

Бум внутреннего туризма в Германии обернется ростом цен





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На относительно быстрое восстановление внутреннего туризма рассчитывают сейчас и многие регионы Германии, богатые не только культурно-историческими достопримечательностями, но и красивой природой. Например, федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн с ее курортами на побережьях Северного и Балтийского морей. Земельный министр экономики Бернд Буххольц (Bernd Buchholz) считает ошибочным "уже сейчас объявлять потерянным весь летний сезон".

Более того, он полагает, что в Германии "мы можем увидеть в ближайшие годы даже бум внутреннего туризма", тогда как поездки за рубеж многие немецкие туристы под впечатлением пандемии решат на некоторое время отложить.

Если такой прогноз сбудется, то цены на морской летний отдых в ФРГ, и так довольно высокие, могут значительно вырасти, поскольку к многочисленным традиционным любителям балтийских и североморских пляжей и островов добавятся все те, кто теперь предпочтут их южным морям. Рост цен произойдет, скорее всего, и на популярных морских курортах Бельгии и Нидерландов, до которых немцам тоже легко добраться на автомобилях.

Туристов в Испании ждут большие скидки





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Если на побережьях Германии отдыхают почти только немцы, то в Австрии 75 процентов ночевок в гостиницах - как в горнолыжный сезон, так и в период летних горных прогулок - приходятся на иностранцев. Поскольку зарубежных туристов из-за различных ограничений свободы перемещения этим летом окажется мало, то австрийцев, похоже, ждут низкие, возможно даже необычайно низкие цены.

Аналогичная ситуация сложится, скорее всего, в Италии и Испании. Так, правительство в Мадриде по сообщениям СМИ собирается либо сильно ограничить в летние месяцы приток туристов в страну, либо даже полностью закрыть ее для иностранных отпускников, чтобы предотвратить массовый завоз инфекции. Вместо этого власти собираются стимулировать внутренний туризм, особо поддерживая небольшие гостиницы в сельских районах вдали от мест большого скопления людей.

Понятно, что 47 миллионов жителей Испании никак не смогут заменить 84 миллиона иностранных гостей, посетивших эту страну в прошлом году. Привлечь соотечественников, многие из которых материально сильно пострадали от длительного и строгого карантина, пустующие испанские гостиницы смогут только особо низкими ценами. (Если, конечно, отели не участвуют в госпрограмме размещения врачей и представителей групп риска "Ноев ковчег").

Представители туристической отрасли Майорки, к примеру, предложили предоставлять отечественным туристам скидки до 75 процентов. Министр туризма Балеарских островов Иаго Негеруэла заявил 13 апреля, что прием туристов начнется, скорее всего, не раньше августа.