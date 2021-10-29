Тысяча чертей в одном месте: пять идей нескучного уик-энда на Хэллоуин в Литве

Предстоящий Хэллоуин — прекрасная возможность достать чемоданы и отправиться в семейное приключение за границу. Тем, кто хочет провести выходные в Литве, можно устроить тур по замкам с привидениями или прогулку по местам, связанным с темой Хэллоуина.

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Хотя Хэллоуин в Литве начали отмечать всего несколько десятилетий назад, здесь, безусловно, есть что посмотреть и чем заняться любителям страшных историй. Чтобы извлечь максимум пользы из поездки, лучше планировать более длительный визит. Как нельзя кстати, в рамках инициативы “Lithuania. Take Your Time”, вы можете бесплатно остаться в отеле на одну ночь, если уже прожили в нем более двух ночей.

А мы предлагаем пять вариантов развлечений в стиле Хэллоуина в Литве, от тематических музеев, до жуткой экскурсии по столетней тюрьме, которые если не напугают вас, то уж точно бы добавят немного острых ощущений.

Тысяча чертей в одном месте

Foto: The Devil's Museum

Вельзевул, Мефистофель и Люцифер — вот лишь некоторые из сотен имен, под которыми известно это мифологическое существо. В 1966 году литовский художник Антанас Жмуйдзинавичюс создал коллекцию, посвященную чертям, и предложил посетителям принести рогатое чудище в дар музею. Теперь в Музее Чертей в городе Каунасе, признанном главной культурной столицей Европы в 2022 году, хранится около 3000 экспонатов со всего мира всех цветов и форм. Это лучшая идея уникальной и жутковатой экскурсии в унылый осенний день.

Ужас в городе на Хэллоуин

Foto: Farmland Park

Истинные поклонники всего жуткого почувствуют себя как дома в парке Farmland, расположенном на окраине города Каунас. Парк превратился в огромный Хэллоуинcкий город, наполненный всем, что можно ожидать от поездки в такое захватывающее место. Пока самые маленькие посетители пытаются найти выход из лабиринта, самые бесстрашные совершают прогулку по лесу духов и ищут призраков в доме с привидениями. На Хэллоуин монстры и зомби заполоняют город, а тех, кому стало слишком страшно, приглашают в избушку ведьмы на вкусный ужин с согревающим напитком.

Атмосферная выставка тыквенного искусства в Ужуписе

Foto: Užupio meno inkubatorius, Gabija Kartovickytė

Самый богемный район столицы Литвы, Ужупис, известен своими многочисленными художественными инициативами и инсталляциями. Каждый год берега реки Вильнеле загораются оранжевым светом, освещая Ужупис сотнями тыкв. Идея, возникшая как общий проект жителей района, прижилась и стала хорошей традицией Дня Всех Святых в литовской столице. Фотографии с последней выставки можно посмотреть здесь.

Исследуйте подземные крипты древнего собора

Foto: Laimonas Ciūnys

Несмотря на то, что Вильнюсский собор является одним из самых знаковых зданий в столице Литвы, большинство посетителей никогда не видели его подземную часть. Экскурсия с гидом по старинным склепам включает осмотр древних захоронений и Королевского мавзоля и знакомит посетителей с богатой историей погребальных традиций и редкими археологическими находками. Самой большой тайной этих склепов является утерянный клад Витовта Великого — легенды гласят, что сокровища спрятаны в разных частях собора.

Прогулка по столетней тюрьме

Foto: Aurelijus Silkinis

Если все вышеперечисленное вас не напугало, отправляйтесь на экскурсию по тюрьме Лукишкес. Это идеальное место для любителей острых ощущений. На протяжении 115 лет тюрьма скрывалась за высокими стенами и колючей проволокой, но недавно ее открыли для публики и даже показали в последнем сезоне сериала “Stranger Things” на Netflix. Комплекс зданий тюрьмы стал местом проведения художественных акций и творческим пространством для более чем 200 художников, приглашающих всех гостей по-новому взглянуть на это необычное место. В здании проводятся регулярные дневные и даже ночные экскурсии. Посетители услышат жуткие захватывающие истории и получат незабываемые впечатления.

В настоящее время в Литве разрешены все виды туризма и отдыха с минимальными ограничениями. Более подробную информацию о ситуации с COVID-19 и рекомендации путешествующим можно найти здесь.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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