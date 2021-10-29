Тысяча чертей в одном месте: пять идей нескучного уик-энда на Хэллоуин в Литве

Предстоящий Хэллоуин — прекрасная возможность достать чемоданы и отправиться в семейное приключение за границу. Тем, кто хочет провести выходные в Литве, можно устроить тур по замкам с привидениями или прогулку по местам, связанным с темой Хэллоуина.
Хотя Хэллоуин в Литве начали отмечать всего несколько десятилетий назад, здесь, безусловно, есть что посмотреть и чем заняться любителям страшных историй. Чтобы извлечь максимум пользы из поездки, лучше планировать более длительный визит. Как нельзя кстати, в рамках инициативы “Lithuania. Take Your Time”, вы можете бесплатно остаться в отеле на одну ночь, если уже прожили в нем более двух ночей.
А мы предлагаем пять вариантов развлечений в стиле Хэллоуина в Литве, от тематических музеев, до жуткой экскурсии по столетней тюрьме, которые если не напугают вас, то уж точно бы добавят немного острых ощущений.
Тысяча чертей в одном месте
Вельзевул, Мефистофель и Люцифер — вот лишь некоторые из сотен имен, под которыми известно это мифологическое существо. В 1966 году литовский художник Антанас Жмуйдзинавичюс создал коллекцию, посвященную чертям, и предложил посетителям принести рогатое чудище в дар музею. Теперь в Музее Чертей в городе Каунасе, признанном главной культурной столицей Европы в 2022 году, хранится около 3000 экспонатов со всего мира всех цветов и форм. Это лучшая идея уникальной и жутковатой экскурсии в унылый осенний день.
Ужас в городе на Хэллоуин
Истинные поклонники всего жуткого почувствуют себя как дома в парке Farmland, расположенном на окраине города Каунас. Парк превратился в огромный Хэллоуинcкий город, наполненный всем, что можно ожидать от поездки в такое захватывающее место. Пока самые маленькие посетители пытаются найти выход из лабиринта, самые бесстрашные совершают прогулку по лесу духов и ищут призраков в доме с привидениями. На Хэллоуин монстры и зомби заполоняют город, а тех, кому стало слишком страшно, приглашают в избушку ведьмы на вкусный ужин с согревающим напитком.
Атмосферная выставка тыквенного искусства в Ужуписе
Самый богемный район столицы Литвы, Ужупис, известен своими многочисленными художественными инициативами и инсталляциями. Каждый год берега реки Вильнеле загораются оранжевым светом, освещая Ужупис сотнями тыкв. Идея, возникшая как общий проект жителей района, прижилась и стала хорошей традицией Дня Всех Святых в литовской столице. Фотографии с последней выставки можно посмотреть здесь.
Исследуйте подземные крипты древнего собора
Несмотря на то, что Вильнюсский собор является одним из самых знаковых зданий в столице Литвы, большинство посетителей никогда не видели его подземную часть. Экскурсия с гидом по старинным склепам включает осмотр древних захоронений и Королевского мавзоля и знакомит посетителей с богатой историей погребальных традиций и редкими археологическими находками. Самой большой тайной этих склепов является утерянный клад Витовта Великого — легенды гласят, что сокровища спрятаны в разных частях собора.
Прогулка по столетней тюрьме
Если все вышеперечисленное вас не напугало, отправляйтесь на экскурсию по тюрьме Лукишкес. Это идеальное место для любителей острых ощущений. На протяжении 115 лет тюрьма скрывалась за высокими стенами и колючей проволокой, но недавно ее открыли для публики и даже показали в последнем сезоне сериала “Stranger Things” на Netflix. Комплекс зданий тюрьмы стал местом проведения художественных акций и творческим пространством для более чем 200 художников, приглашающих всех гостей по-новому взглянуть на это необычное место. В здании проводятся регулярные дневные и даже ночные экскурсии. Посетители услышат жуткие захватывающие истории и получат незабываемые впечатления.
В настоящее время в Литве разрешены все виды туризма и отдыха с минимальными ограничениями. Более подробную информацию о ситуации с COVID-19 и рекомендации путешествующим можно найти здесь.
Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.
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