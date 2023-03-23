У каких авиакомпаний нет 13-го ряда в самолетах и откуда взялось это суеверие?

Вы боитесь летать? Вы не одиноки. От двух до пяти процентов населения испытывают сильную тревогу при мысли о полете. И еще до 40 процентов – в той или иной форме испытывают в воздухе страх.

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Чтобы облегчить эту фобию, многие пассажиры прибегают к разного рода ритуалам. Например, выбирают счастливый номер места, прикасаются к обшивке самолета или надевают определенные предметы одежды. Чтобы избежать подобных суеверных обменов местами, многие авиакомпании не используют номера рядов "13" и "17".

Но откуда взялась эта политика и какие авиакомпании ее придерживаются?

Почему 13 и 17 считаются несчастливыми числами?

Страх перед числом 13 настолько распространен, что у него даже есть название – трискайдекафобия. Слово "трискайдекафобия" или болезненная боязнь числа 13, впервые появилось в 1911 году в американском психологическом журнале.

Происхождение массовой антипатии этого числа неясно, но оно наиболее распространено в западном мире. Согласно Священному Писанию, Иуда Искариот – ученик, предавший Иисуса Христа – был 13-м гостем на последнем ужине.

В календаре майя конец 13-го бактуна – календарная единица продолжительностью около 390 лет – был указан как конец света, который должен был случиться в 2012 году.

Другие объясняют невезение числа 13 норвежской мифологией. Согласно норвежской легенде, 12 богов наслаждались пиром в Валгалле, когда Локи, бог хитрости, обмана и коварства, прибыл без приглашения и устроил так, что один из гостей убил другого.

Согласно одной из распространенных теорий, негативные ассоциации с этим числом связаны с его положением после 12, которое часто считается счастливым числом.

В Италии 17 считается несчастливым числом. Если переставить римскую цифру XVII, то получится слово "VIXI", что в переводе с латыни означает "моя жизнь кончена".

Это не единственные несчастливые числа. В Китае произношение слова "четыре" звучит как китайское слово "смерть".

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Какие авиакомпании пропускают несчастливые ряды?

Ryanair, Air France, Singapore Airlines, Cathay Pacific, Qatar Airlines, Emirates, KLM и Iberia не используют номер ряда "13" на некоторых самолетах. Также поступает и немецкий авиаперевозчик Lufthansa.

"Ряды "13" и "17" отсутствуют, потому что они считаются несчастливыми числами #bettersafethansorry", - говорится в твите Lufthansa от 2017 года, сопровождаемом подмигивающим эмодзи.

Rows 13 and 17 are missing cause these are considered unlucky numbers 😉 #bettersafethansorry /Nes — Lufthansa (@lufthansa) July 11, 2017

У авиакомпании United Airlines тоже нет рядов "13" и "14", причем ряд "14" считается несчастливым, так как на китайском языке он звучит как "умрешь".

Какие еще суеверия связаны с полетами?

Согласно исследованию 2016 года, около 17% пассажиров чувствуют себя лучше, если могут прикоснуться к обшивке самолета, прежде чем занять свое место, что делает это самым распространенным полетным суеверием.

По другим данным, в пятницу 13-го рейсы из Великобритании в Европу стоят на 39% дешевле, поскольку люди опасаются, что в этот печально известный день невезения что-то пойдет не так.

"Если вы не суеверны, то можете сэкономить, путешествуя в пятницу, 13-го", – говорит Лора Борне, вице-президент KAYAK в регионе EMEA (Europe, the Middle East and Africa).

Некоторые пилоты тоже подвержены различным суевериям. Согласно разнообразным авиационным форумам, многие из них сообщают, что перед взлетом постукивают по крыльям самолета и едят одну и ту же пищу перед каждым полетом.