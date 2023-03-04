Российские путешественники продолжают ехать в Таиланд, несмотря на рост цен на недвижимость и услуги.

Десятки тысяч россиян прилетели в Таиланд в поисках лучшей жизни после вторжения России в Украину. За это время некоторые из них даже успели приобрести недвижимость, предполагая, что задержатся в Королевстве на более длительный срок.

На популярном курортном острове Пхукет россияне активно скупают квартиры в строящихся домах, чтобы облегчить себе переезд или обеспечить место проживания на будущее, если возникнет необходимость окончательно покинуть родную страну.

По данным международного аэропорта Пхукета, в период с 11.01.2022 по 21.01.2023 на Пхукет прибыло более 233 000 россиян, что делает их самой многочисленной группой въезжающих в Королевство.

Пхукет долгое время был излюбленным местом отдыха россиян в зимний период. Многие приезжали сюда "на зимовку", снимая квартиры или виллы в течение нескольких месяцев. Заметный спрос на покупку недвижимости появился сразу же после начала войны в Украине и еще больше усилился после объявления мобилизации. Это явный признак того, что россияне хотят подстраховаться на случай окончательного отъезда из РФ.

"Мои клиенты в основном молодые люди, средний возраст - около 35 лет. Это состоятельные клиенты, располагающие большими бюджетами", — рассказала изданию Al Jazeera агент по недвижимости на Пхукете София Малыгаевареал, которая также родом из России.