Ученые прогнозируют, что остров Мадагаскар распадется на части и станет архипелагом
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Специалисты из США, Португалии и Мадагаскара выяснили, что разлом в земной коре, который постепенно разрастается и отделяет Восточную Африку от остального континента, оказался более сложным по своей структуре, нежели считали ранее.

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Ученые считают, что Мадагаскар может распасться на несколько островов. Недавно они установили несколько новых линий тектонического разлома, сообщает портал 34travel.me.

Эти линии проходят от острова Афар (на востоке Эфиопии) к Мадагаскару. Тектонические плиты, на которых лежат острова, движутся в противоположные стороны. Это и приведет к разлому. По прогнозам исследователей – через несколько миллионов лет.

Более масштабный разлом произойдет в Восточной Африке. Ученые считают, что она полностью отколется от остального континента.

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Source

Delfi Turgid

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Source

Delfi Turgid

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Африка
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