Ударит ли жара по Европе этим летом? Как спланировать свой отпуск с учетом экстремальных погодных условий

Прошлым летом засуха и волны жары в Европе привели к высыханию озер, ограничению подачи воды и прочим, не менее неприятным последствиям. Зима оказалась немногим лучше. В условиях исторически низкого количества осадков и теплой погоды части горнолыжных курортов пришлось закрыться, а во многих реках и озерах был зарегистрирован исторический минимум уровня воды.

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Для тех, кто работает в туристической отрасли, это была настоящая катастрофа. А для всех остальных – примером того, что ждет нас в будущем. Так могут ли прошлогодние волны жары вернуться этим летом и как экстремальная погода может повлиять на ваш отдых?

Как теплая европейская зима повлияла на отдых?



Горнолыжные курорты Европы заканчивают этот сезон не лучшим образом: многие места, предназначенные для занятий зимними видами спорта во Франции и Швейцарии вынуждены были закрыться, так как на их склонах не было достаточного количества снега.

Конец прошлого года во Франции выдался одним из самых теплых за последние 25 лет. В январе, в разгар сезона, французский горнолыжный курорт Ax 3 Domaines был вынужден закрыться совсем. А Ле Же и Морзин, расположенные в популярной зоне Порт-дю-Солей, закрыли все трассы, кроме двух.

Беларусь, Чехия, Дания, Германия, Латвия, Литва, Польша, Нидерланды, Испания и Швейцария также встретили новый год с рекордно высокими температурами.

"Я никогда не видел такого прогноза. Никогда", – написал в Twitter климатолог НАСА Райан Стауффер. В некоторых районах Чехии температура достигала 19 градусов, что обычно бывает только весной, а на севере Испании было почти 25 С.

I have never seen a forecast like this. Ever. pic.twitter.com/j2aFjayiGA — Ryan Stauffer (@ryans_wx) December 30, 2022

Места, которые ранее славились большим количеством зимних развлечений, пытаются привлекать туристов другими способами. Поскольку изменение климата может привести к тому, что к 2035 году лыжный спорт на низкогорном французском горнолыжном курорте Метабиф будет сведен к минимуму, курорт уже сейчас вводит новые виды развлечений, не связанные со снежным покровом. Так, здесь появились тобогганы, зимние горные велосипеды, спелеология и конные прогулки с гидом.

Теплая и сухая зима также привела к тому, что на итальянском озере Гарда открылась скрытая дорога на один из небольших островков – Сан-Бьяджо. Пешеходы и велосипедисты поспешили воспользоваться этим явлением, а наплыв туристов стал благом для маленького городка Манерба-дель-Гарда. "Остров стал достопримечательностью не в сезон, что делает наше озеро более известным", — говорит мэр Флавиано Маттиотти.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Но засуха может принести городу проблемы в будущем, также предупредил он. "Если весной уровень озера не поднимется, нам придется углублять гавани, чтобы облегчить доступ для туристических лодок", — сказал он.

В других местах низкий уровень воды в водоемах на туризме сказался негативно: в Венеции снова пересохли каналы. Больше всего от низкого уровня воды пострадали традиционные гондолы и водные такси. Засуха также влияет на работу городских водных машин скорой помощи, которые испытывают трудности при перемещении по основным транспортным маршрутам Венеции.

Пострадают ли ваши летние каникулы от новых волн жары?



Лето 2022 года запомнилось Северной и Западной Европе чрезвычайно высокими температурами. Как минимум, это сделало жизнь крайне некомфортной – как для местных жителей, так и для туристов. Как максимум – привело к человеческим жертвам, а многие страны столкнулись с засухой, лесными пожарами и неурожаями.

Это были опасные условия для путешественников. Рекордно высокие температуры июля спровоцировали сход лавины в итальянских Доломитовых Альпах, в результате чего погибли 11 альпинистов и еще восемь получили ранения.

В других случаях экстремальная погода породила новые достопримечательности. Диковинки – от оружия викингов в Норвегии до города-призрака в Испании и немецких кораблей времен Второй мировой войны в Сербии – привлекли туристов к обмелевшим рекам Европы.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Ожидается, что в 2023 году будет еще жарче. Отчасти это связано с тем, что природный феномен, известный как Ла-Нинья, продолжавшийся в течение трех лет, заканчивается. По данным Метеорологического управления Великобритании, это также связано с выбросами парниковых газов, которые способствуют повышению температуры.

Как спланировать свой отпуск с учетом экстремальных погодных условий?



Если вы планируете куда-то поехать этим летом, постарайтесь узнать заранее о возможной жаре и засухе в этом регионе. А еще лучше – отправляйтесь в отпуск весной, пока экстремальных температур еще не ожидается.

Также важно помнить, что высокие температуры могут повлиять как на уровень воды в реках и озерах, так и на наличие работающих бассейнов и фонтанов. Кроме того, сувениры, производство которых зависит от дождей, могут подорожать или оказаться менее доступными.