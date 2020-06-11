Удивительная причина, по которой во многих аэропортах лежат ковры

Если вы провели достаточное количество времени в аэропортах (взяв прямо сейчас вынужденный перерыв), то, вполне возможно, замечали, что во многих аэропортах лежит ковролин. Казалось бы – зачем он там – ведь обычные, жесткие полы лучше предназначены для передвижения по ним толп людей и кучи чемоданов на колесиках. Да и убирается он легче. Однако есть одна очень веская причина, по которой ковролин продолжает использоваться в аэропортах в большом количестве.

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А причина эта – его влияние на настроение и поведение этих самых людей. Как пишет Travel+Leisure, наличие ковролина в аэропорту позволяет путешествующим почувствовать себя более расслабленными и спокойными перед вылетом. Ковры обеспечивают ощущение тишины и уюта аналогичное чувствам людей в собственной гостиной.

Ковровое покрытие, вместе с более низкими потолками, более натуральным освещением и удобными сиденьями способствует уменьшению стресса среди пассажиров. А расслабленные и жизнерадостные пассажиры готовы потратить гораздо больше денег в кафе и duty-free зоне аэропорта – их чеки вырастают примерно на 7-10%.

Именно по этой причине аэропорты готовы терпеть очевидные недостатки ковролина – более сложный процесс очистки и замедление потока пассажиров, везущих свой багаж. Впрочем, ковровое покрытие заглушает звук катящихся по полу колесиков – а это никак не минус, а очень даже плюс!