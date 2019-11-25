Удовольствие не из дешевых: Топ-8 самых дорогих городов для отдыха в Европе

Когда речь заходит о поездках, большинство людей в Европе осознают зачастую чрезвычайно высокие расходы, связанные с поездкой в северные страны, такие как Норвегия. Однако Норвегия далеко не единственная страна в Европе, за отдых в которой придется заплатить немалую сумму.

Ниже мы расскажем о самых дорогих европейских городах для отдыха. За основу рейтинга берется стоимость одной ночи на двоих человек.

1. Амстердам





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Стоимость ночного пребывания для 2 человек: 623 евро

Множество достопримечательностей - Рейксмюзеум, Музей Винсента Ван Гога, Городской музей, Эрмитаж на Амстеле, Квартал красных фонарей (Де Валлен) - ежегодно привлекает в город около 4,2 млн туристов.

В Амстердаме на каналах много плавучих домов. Как правило, это уикэнд-хоумс, то есть дома, в которые их хозяева приезжают на выходные или на праздники, и не только из Нидерландов.