Уголок космоса: Семь самых "инопланетных" мест на Земле

Иные планеты манят нас не только желанием найти там следы жизни, но и своими уникальными ландшафтами. Ведь на Земле не так уж много разных природных зон, да и путешествия даже в самые экзотические страны давно уже стали обыденностью для многих людей. Хочется чего-то необычного, инопланетного... Однако за инопланетными ландшафтами вовсе не обязательно лететь на другие планеты — хватает их и на Земле.

Вот семь лучших "иных миров" на нашей скромной планете.

1. Гора Рорайма, Венесуэла

Раскрывающийся перед посетителями этого странного места пейзаж настолько нереален, что когда создатели мультфильма "Вверх" прибыли на гору Рорайму в поисках вдохновения и для "натурных съемок", они уехали практически не солоно хлебавши. По словам режиссера ленты Пита Доктера, в мультфильм это странное место вошло "в общих чертах", так как воспроизведи они его буквально, никто бы не поверил в его реальность. Помимо сегодняшнего Голливуда этой горой вдохновлялся один из прославленных писателей-фантастов прошлого — сэр Артур Конан Дойль поместил на Рорайму целый "Затерянный мир".