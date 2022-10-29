Уникальные отели и не только: Шесть необычных мест для отдыха в Литве

Когда вы путешествуете по стране, возвращение в отель не должно означать, что приключения закончились. Литва предлагает множество вариантов жилья, которые сами по себе являются достопримечательностями (например, база отдыха в швейцарском стиле, деревянный дом и усадьба XIX века).

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Если вам нравится открывать для себя новые места, изюминкой всей поездки может стать пребывание в отеле, который предлагает гораздо больше, чем просто место для ночлега. Сегодня мы расскажем о домах отдыха в стиле ар-деко и швейцарского шале, деревянных домах и даже о традиционном сельском доме. Все для того, чтобы отдых в Литве в запомнился вам на всю жизнь.

Предлагаем вашему вниманию 6 самых необычных вариантов размещения в Литве для незабываемого отдыха.

Отдых в швейцарском стиле

Foto: Palaima Homestead

Путешествуя по странам Балтии, швейцарец Стефан Боллинджер и его жена Карин влюбились в этот район и приняли решение поселиться здесь. В 2019 году их путешествие привело к созданию усадьбы Palaima Homestead, природного оазиса, созданного для романтического отдыха вдвоем или спокойного уединения в одиночестве. Прямо из усадьбы можно любоваться нетронутым лесом и спокойной гладью озера. Гости могут выбрать один из видов активного отдыха, например, пешими прогулками, катанием на горных велосипедах, водными лыжами, греблей на каноэ и даже пешим туризмом с альпаками. Для тех, кто выберет зимний отдых, планируется организовать лыжные прогулки.

Вдали от городской суеты

Foto: Miško Rojus

Для тех, кто мечтает сбежать от цивилизации, подойдет база отдыха под названием Miško Rojus, расположенная посреди леса недалеко от пригорода Ретаваса. В этом волшебном лесу есть даже зона для медитации с куполом и аудиоинсталляцией у реки для отдыха ума. В доме Gyvybės Slėnis — одном из самых характерных из трех домов с интересным современным деревянным декором — нет интернета, который мог бы нарушать умиротворение, а электронные устройства можно заряжать с помощью солнечных панелей. Уютный внутренний дворик, примыкающий к дому над прудом, создан для того, чтобы расслабиться и полюбоваться бескрайними просторами окружающих лесов. Разнообразие флоры удивит и ботаников, и фотографов, и художников, и всех, кто любит звуки и хвойный аромат лесов. Гидромассажная ванна, расположенная на крыше дома, поможет слиться с атмосферой этого места и согреться в прохладные осенние вечера.

В стиле "модерн" 30-х годов

Foto: Martynas Plepys

Это изысканное произведение архитектуры в стиле ар-деко возвышается над Каунасом, вторым по величине городом страны. Здание построено в 1938 году на склоне холма в Жалякалнисе, в процветающем зеленом районе, пользовавшимся особой популярностью в период между войнами. Особняк, построенный архитектором Стасисом Кудокасом, является единственной в своем роде жемчужиной модернизма в городе. Номера отеля наполнены множеством аутентичных предметов мебели — темной стеклянной посудой, креслами цвета "электрик" и лампами Баухауз, которые хранят дух модерна. Особняк расположен на вершине холма и имеет внутренний дворик с садом, откуда открывается чудесный вид на центр города. Неподалеку находится дом-музей Тиунэ Сугихары, японского героя, который помог спасти бесчисленное множество жизней во время войны.

В поисках внутреннего покоя

Foto: Mai Ram Yoga House

Дом йоги Mai Ram расположен в здании бывшего августинского монастыря на тихой улице, всего в нескольких минутах ходьбы от Вильнюсской ратуши. Интерьеры апартаментов точно повторяют аутентичные элементы XIX века, с добавлением современного колорита. Дом йоги в Вильнюсе создан по линии ашрама Mai Ram, откуда началось распространения истинного древнего учения йоги. Дом йоги предлагает здоровую, спокойную и приятную атмосферу для всех, кто хочет изучать йогу и практиковать ее, питаться преимущественно растительной пищей и осматривать самые значимые достопримечательности города.

Краеугольный камень национального наследия

Foto: Pagulbis

В Литве до наших дней сохранилось несколько характерных загородных домов с фермерскими постройками. Один из них — Пагулбис, самобытный сельский дом, отреставрированный в ознаменование восстановления Литовского государства, и напоминающий о былом величии. Аромат свежеиспеченного хлеба, солнечные лучи, танцующие на книжных полках, и тишина леса — это уникальное место с гостеприимной атмосферой идеально подходит для того, чтобы отвлечься от повседневной рутины, обрести спокойствие и погрузиться в воспоминания детства.

Поместье XIX века в свете нового времени

Foto: Vila Komoda

За четкими архитектурными линиями исторического дома отдыха в Паланге, знаменитом морском курорте, скрывается изысканная Vila Komoda. Само здание никогда не задумывалось как отель, но сегодня оно предлагает услуги за рамками своего первоначального назначения. С того момента, как вы входите в романтический сад во французском стиле, ведущий ко входу, вы попадаете в плен роскоши виллы во всем блеске ее ярко-белого фасада. В отреставрированном здании, расположенном на проспекте Мейлес в центре курортного города, к услугам гостей терраса на крыше, зона с закусками и напитками, а также ресторан, где подают сезонные блюда, приготовленные всемирно известным шеф-поваром. Меню в ресторане виллы меняется в зависимости от сезона с использованием самых свежих, экологически чистых и полезных местных ингредиентов.