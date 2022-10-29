Уникальные отели и не только: Шесть необычных мест для отдыха в Литве

Когда вы путешествуете по стране, возвращение в отель не должно означать, что приключения закончились. Литва предлагает множество вариантов жилья, которые сами по себе являются достопримечательностями (например, база отдыха в швейцарском стиле, деревянный дом и усадьба XIX века).
Если вам нравится открывать для себя новые места, изюминкой всей поездки может стать пребывание в отеле, который предлагает гораздо больше, чем просто место для ночлега. Сегодня мы расскажем о домах отдыха в стиле ар-деко и швейцарского шале, деревянных домах и даже о традиционном сельском доме. Все для того, чтобы отдых в Литве в запомнился вам на всю жизнь.
Предлагаем вашему вниманию 6 самых необычных вариантов размещения в Литве для незабываемого отдыха.
Отдых в швейцарском стиле
Путешествуя по странам Балтии, швейцарец Стефан Боллинджер и его жена Карин влюбились в этот район и приняли решение поселиться здесь. В 2019 году их путешествие привело к созданию усадьбы Palaima Homestead, природного оазиса, созданного для романтического отдыха вдвоем или спокойного уединения в одиночестве. Прямо из усадьбы можно любоваться нетронутым лесом и спокойной гладью озера. Гости могут выбрать один из видов активного отдыха, например, пешими прогулками, катанием на горных велосипедах, водными лыжами, греблей на каноэ и даже пешим туризмом с альпаками. Для тех, кто выберет зимний отдых, планируется организовать лыжные прогулки.
Вдали от городской суеты
Для тех, кто мечтает сбежать от цивилизации, подойдет база отдыха под названием Miško Rojus, расположенная посреди леса недалеко от пригорода Ретаваса. В этом волшебном лесу есть даже зона для медитации с куполом и аудиоинсталляцией у реки для отдыха ума. В доме Gyvybės Slėnis — одном из самых характерных из трех домов с интересным современным деревянным декором — нет интернета, который мог бы нарушать умиротворение, а электронные устройства можно заряжать с помощью солнечных панелей. Уютный внутренний дворик, примыкающий к дому над прудом, создан для того, чтобы расслабиться и полюбоваться бескрайними просторами окружающих лесов. Разнообразие флоры удивит и ботаников, и фотографов, и художников, и всех, кто любит звуки и хвойный аромат лесов. Гидромассажная ванна, расположенная на крыше дома, поможет слиться с атмосферой этого места и согреться в прохладные осенние вечера.
В стиле "модерн" 30-х годов
Это изысканное произведение архитектуры в стиле ар-деко возвышается над Каунасом, вторым по величине городом страны. Здание построено в 1938 году на склоне холма в Жалякалнисе, в процветающем зеленом районе, пользовавшимся особой популярностью в период между войнами. Особняк, построенный архитектором Стасисом Кудокасом, является единственной в своем роде жемчужиной модернизма в городе. Номера отеля наполнены множеством аутентичных предметов мебели — темной стеклянной посудой, креслами цвета "электрик" и лампами Баухауз, которые хранят дух модерна. Особняк расположен на вершине холма и имеет внутренний дворик с садом, откуда открывается чудесный вид на центр города. Неподалеку находится дом-музей Тиунэ Сугихары, японского героя, который помог спасти бесчисленное множество жизней во время войны.
В поисках внутреннего покоя
Дом йоги Mai Ram расположен в здании бывшего августинского монастыря на тихой улице, всего в нескольких минутах ходьбы от Вильнюсской ратуши. Интерьеры апартаментов точно повторяют аутентичные элементы XIX века, с добавлением современного колорита. Дом йоги в Вильнюсе создан по линии ашрама Mai Ram, откуда началось распространения истинного древнего учения йоги. Дом йоги предлагает здоровую, спокойную и приятную атмосферу для всех, кто хочет изучать йогу и практиковать ее, питаться преимущественно растительной пищей и осматривать самые значимые достопримечательности города.
Краеугольный камень национального наследия
В Литве до наших дней сохранилось несколько характерных загородных домов с фермерскими постройками. Один из них — Пагулбис, самобытный сельский дом, отреставрированный в ознаменование восстановления Литовского государства, и напоминающий о былом величии. Аромат свежеиспеченного хлеба, солнечные лучи, танцующие на книжных полках, и тишина леса — это уникальное место с гостеприимной атмосферой идеально подходит для того, чтобы отвлечься от повседневной рутины, обрести спокойствие и погрузиться в воспоминания детства.
Поместье XIX века в свете нового времени
За четкими архитектурными линиями исторического дома отдыха в Паланге, знаменитом морском курорте, скрывается изысканная Vila Komoda. Само здание никогда не задумывалось как отель, но сегодня оно предлагает услуги за рамками своего первоначального назначения. С того момента, как вы входите в романтический сад во французском стиле, ведущий ко входу, вы попадаете в плен роскоши виллы во всем блеске ее ярко-белого фасада. В отреставрированном здании, расположенном на проспекте Мейлес в центре курортного города, к услугам гостей терраса на крыше, зона с закусками и напитками, а также ресторан, где подают сезонные блюда, приготовленные всемирно известным шеф-поваром. Меню в ресторане виллы меняется в зависимости от сезона с использованием самых свежих, экологически чистых и полезных местных ингредиентов.