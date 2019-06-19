Упаковывать чемодан, как профессионал: 9 советов

Если вы планируете путешествие в течение ближайших пары месяцев, то почти наверняка вам придется упаковывать чемодан, а то и не один. Ну, если только вы не считаете, что джентльмену (или даме) в путешествии достаточно лишь кредитной карты и зубной щетки. В противном случае, если вы задумали путешествие в заморские страны с целью отдыха и культурного времяпрепровождения, почти наверняка вам придется брать с собой целую массу самых разных вещей. И вот как их правильно упаковать.

1. Знайте, куда вы едете

Если температура воздуха в точке назначения кардинально отличается от той, которой вы наслаждаетесь (или от которой бежите) дома, то неплохо бы точно выяснить — насколько сильно отличается. Какие там ночи? Как сильно может опуститься температура, если на несколько дней зарядит дождь? В общем, первый шаг к победе — это узнать своего врага. Даже если вы летите в теплую страну, захватить свитер и легкую куртку будет не лишним — ночи там бывают прохладными. Если путешествие предполагается длительное, с пересадками, хорошей мыслью будет одеваться "слоями" — так, что можно легко и просто раздеться и одеться, воспользовавшись всего лишь тем, что лежит в ручной клади.