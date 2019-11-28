Уппсала, Висбю и Мальмё: 10 городов Швеции, о которых вы слышали

Что посмотреть в Швеции? Вот несколько городов, которые присутствуют в каждом путеводителе по стране и с которыми в первую очередь ассоциируется Швеция. О них рассказывает портал sweden.se.

Стокгольм

Столица королевства, а по совместительству — самый большой город Скандинавии, лежит на 14 островах; там где встречаются воды озера Мэларен и залива Балтийского моря. Стокгольм не оставляет равнодушным никого. Столица поражает тем, как гармонично здесь сочетаются ритм жизни мегаполиса с близостью к природе, соблюдение давно заведенного порядка — с инновациями, а не маленький масштаб — с комфортной средой и уютом. Именно благодаря таким приятным контрастам Стокгольм из года в год занимает верхние позиции в рейтингах самых удобных для жизни мегаполисов мира.

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За восемь веков истории Стокгольм накопил богатый и разносторонний багаж, так что каждый его гость увозит домой свою полюбившуюся картинку. Кто-то надолго запоминает прогулки по узким мощеным улочкам Старого города, кто-то — вид на острова, шпили церквей и крыши домов со смотровых площадок в районе Сёдермальм, кто-то — выдолбленные в скальной породе и затейливо оформленные станции метро, а кто-то — цветущую сакуру в саду Кунгстрэдгорден. И долго спорят потом, что нельзя пропустить в следующий раз: сфотографироваться с гвардейцами у Королевского дворца – или с кортежами лауреатов, приехавших на вручение Нобелевской премии? любоваться поднятым со дна морского cтаринным кораблем "Васа"? разглядывать оригинальные костюмы и инструменты в Музее стокгольмцев ABBA? отправиться на экскурсию по следам героев Стига Ларссона? или наконец вычислить ту-самую-крышу, на которой Астрид Линдгрен поселила Карлсона? Не обсуждается, пожалуй, лишь один вопрос: cтоит ли возвращаться. Ответ очевиден. Любовь к Стокгольму – это сразу и навсегда.

Год основания: 1187

Население (c пригородами): около 2.361.864

Подробнее: www.visitstockholm.com