Ураган над Атлантикой разогнал пассажирский Боинг быстрее скорости звука

Шторм позволил британскому самолету достичь скорости звука и приземлиться в пункте назначения на полтора часа раньше. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на CTV News.

Самолет авиакомпании British Airways побил рекорд по самому быстрому в истории перелету из Нью-Йорка в Лондон. Воздушное судно достигло скорости в 1 328 км/ч и преодолело путь через Атлантику на полтора часа раньше положенного. Согласно расписанию, перелет должен был длиться 6 часов 13 минут, но в итоге занял 4 часа 56 минут. Однако установление рекорда не входило в планы пилотов. Своим достижением они обязаны попутному штормовому ветру. Как оказалось, британский самолет подгонял вперед реактивный поток, который образовался благодаря урагану "Сиара", — заявили специалисты. Этот шторм, к слову, стал причиной разрушительных порывов ветра и огромных волн в Великобритании, Ирландии и некоторых других странах Северной Европы.

Метеорологи также пояснили, что реактивный поток, который подогнал самолет, — это "воздушная река", которая движется высоко в атмосфере, на высоте, на которой летают коммерческие авиалайнеры. Подобные реактивные потоки отвечают за перенос метеорологических систем вокруг планеты, — объясняют эксперты.

Перелет British Airways побил предыдущий рекорд, который принадлежал компании Norwegian. Авиалайнер норвежской компании в январе 2018 года долетел из Нью-Йорка в Лондон за 5 часов 13 минут. В день попутного ветра еще два самолета смогли уложиться на маршруте в 5 часов. Самолеты, которые в этот день выдвигались в обратном направлении, напротив, приземлились в пункте назначения почти на два часа позже.

Рекорд был установлен на самолете Boeing 747, который перевозил порядка 400 пассажиров. Несмотря на то, что номинально скорость лайнера превысила скорость звука (1 234,8 км/ч), перелет не был сверхзвуковым, так как он сопровождался движущимися попутно с большой скоростью воздушными массами.

До 2003 года из Нью-Йорка в Лондон летали сверхзвуковые пассажирские самолёты "Конкорд". Они доставляли пассажиров в пункт назначения за три с половиной часа. Однако высокий расход топлива и издаваемое шумовое загрязнение свели на нет такие пассажирские перевозки.