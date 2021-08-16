Успеть увидеть: Топ-6 исчезающих чудес света, которых скоро не станет

Мир богат множеством красивых мест. Большинство из них подарила нам природа или древние цивилизации. Не удивительно, что многие стремятся увидеть хотя бы некоторые из этих сказочных мест. К сожалению, из-за времени, загрязнения и других причин многие из этих чудес света, скорее всего, исчезнут уже в ближайшие десятилетия.

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В этой статье, вдохновившись материалами Insider мы собрали шесть волшебных мест по всему миру, которые, к сожалению, находятся под угрозой исчезновения. Мы напоминаем вам, что, независимо от того, путешествуете ли вы в другую страну или по Латвии, мы везде гости и должны относиться к любому месту с уважением, чтобы сохранить его для будущих поколений.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

Сейшельские острова



Сейшелы - островная республика в западной части Индийского океана, которая объединяет 115 островов с богатой тропической растительностью, прекрасными пляжами и разнообразной морской жизнью. Например, на Птичьем острове обитает самая тяжелая в мире дикая черепаха Эсмеральда, которая весит около 304 килограммов. Также считается, что Национальный Морской Парк Святой Анны на острове Мохана одержим духом, который защищает захороненные здесь сокровища.

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Что интересно, Сейшелы когда-то были убежищем пиратов. Считается, что знаменитый пират Оливье Левасер спрятал здесь сокровища на сумму более 160 000 долларов США, однако по сей день никаких сокровищ не было найдено.

Не удивительно, что Сейшельские острова полюбили не только молодожены и едут туда в поисках романтики, но и путешественники, которые ищут самые райские места на свете. К сожалению, острова медленно исчезают из-за эрозии пляжей, и по приблизительным оценкам они находятся под угрозой полного исчезновения в ближайшие 50-100 лет.