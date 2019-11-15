Уже сегодня! В Таллине открывается признанная лучшей в Европе рождественская ярмарка

Наступило самое темное время года, и на Ратушной площади, как всегда, будет ждать традиционная Таллинская рождественская ярмарка, создавая неповторимую сказочную атмосферу, в которую смогут окунуться горожане и гости города, пишет rus.delfi.ee.

Нынешняя Таллинская рождественская ярмарка превзошла себя, ведь в 2019 году она удостоилась звания "Лучшая рождественская ярмарка Европы", благодаря чему ее активно обсуждали СМИ всего мира.

Ежегодно Таллинская рождественская ярмарка предлагает посетителям традиционные товары, ассоциирующиеся с зимними праздниками: здесь можно купить сладости или плотно подкрепиться, приобрести ремесленные изделия и трогательные мелочи. Представлена преимущественно местная продукция, ведь именно она придает любой рождественской ярмарке неповторимое очарование. Установленная в этом году на Ратушной площади рождественская ель тоже местная — она выросла на улице Рыйка в столичном районе Хааберсти.

Новинкой Таллинской рождественской ярмарки станет домик малых производителей Хийумаа, где будет представлена оригинальная продукция с этого острова — шоколад с рыбой, хлеб ручной работы с черной смородиной, баранья рулька, мед и многое другое.

Впервые со своим домиком будет представлен и Таллинский завод художественной керамики, продолжающий 300-летнюю традицию Таллинского керамического завода.

Когда еще можно себя побаловать, как не в период зимних праздников? Разумеется, на Таллинской рождественской ярмарке подумали и о сладкоежках. В этом году здесь можно найти сладости на любой вкус — от леденцов до мини-блинчиков. Найдутся как старые добрые любимые сладости, так и давно позабытые любимцы, такие как ностальгический хворост из дрожжевого теста — "журавлиные гнезда". В Пряничном домике вас ждет огромный выбор печенья пипаркоок — разного размера с различными украшениями. Здесь можно попросить написать на пипаркооке глазурью свое имя или теплые пожелания. Это отличная возможность сделать особенный подарок близким!

На ярмарке можно побаловать себя рождественскими колбасками и квашеной капустой. Среди согревающих напитков особенно популярны глёги — как с алкоголем, так и без него.

Развлекательную программу ведет Дед Мороз, по выходным на сцене выступят танцоры, певцы и музыканты. В Первый Адвент свечу зажгут пробст и мэр Таллинна в сопровождении выступления сводных церковных хоров. Дети могут прокатиться на каруселях, а с Первого Адвента Дед Мороз в своей избушке угощает лучших декламаторов сладостями. В Новогоднюю ночь гостей ждет особая программа. Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте www.christmasmarket.ee.