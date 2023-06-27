В аэропорту Хельсинки можно проносить с собой до двух литров жидкостей в ручной клади – теперь официально

Провозить больше одного литра жидкостей было возможно и раньше, но теперь, после введения в окончательную эксплуатацию новых линий досмотра, это станет правилом, пишет Yle.

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Оператор Finavia в аэропорту Хельсинки-Вантаа поднимает максимальный объем допустимых для провоза в ручной клади жидкостей до двух литров. Нововведение вступает в силу в среду 28 июня.

Последний год в аэропорту работали параллельно старая и новая линия контроля безопасности. До сих пор пассажиров просили складывать жидкости в упаковках, не превышающих объемом 100 мл, которые помещаются в один пакет общим объемом 1 литр. В то же время из этого правила делались исключения.

"Мы не могли гарантировать пассажирам, что они будут проходить досмотр на новой линии контроля безопасности, где более современные устройства для досмотра багажа. Но если у пассажира были с собой жидкости в емкостях большего объема и он шел через новую линию, мы его пропускали", – сообщает директор отдела безопасности Finavia Ари Кумара.

"Мы старались не распространяться об этом до срока, чтобы не запутывать людей. Если бы человек попал на старую линию досмотра с большими флаконами жидкостей, ему пришлось бы все выбрасывать", – говорит пресс-секретарь Finavia Анника Кола.

То есть в течение последнего года пассажиры могли провозить в ручной клади большие объемы жидкости, нежели емкостью 100 мл.

"Если у пассажира была с собой, скажем, пол-литровая бутылка воды и небольшая косметичка с разными принадлежностями, обычно мы пропускали таких людей", – комментирует Кола.

По словам пресс-секретаря Finavia, пассажиры в дальнейшем смогут проносить в ручной клади алкоголь в установленных таможенными правилами объемах. Однако всегда стоит проверять правила отдельных авиаперевозчиков на провоз в салоне алкоголя, купленного не в беспошлинных магазинах.

Изменения в правилах провоза жидкостей связаны с обновлением контроля безопасности в аэропорту. Сейчас обе линии наконец достроены и готовы к эксплуатации. Первые восемь обновленных пунктов досмотра были открыты прошлым летом, сейчас в обращение будут введены еще два.

Новые приборы способны различать в ручной клади запрещенные вещества и технику. Поэтому путешественникам больше не нужно вынимать из сумок ноутбуки и другую технику.

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Кумара подчеркивает, что новые приборы для досмотра используются только в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Пассажиры, которые летят стыковочными рейсами, должны по-прежнему пользоваться старыми нормами провоза жидкостей.