В августе в Португалии будут бастовать работники аэропортов и авиакомпаний

Запланировавшие в августе поездку в Португалию могут оказаться в очень неприятной ситуации: именно в этом месяце в Португалии планируется проведение серии забастовок работников аэропортов и авиакомпаний.

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Сотни пилотов TAP Air Portugal уже протестовали против запланированного сокращения заработной платы в аэропорту Лиссабона во вторник. В то же время работники гражданской авиации пригрозили трехдневной забастовкой в конце этого месяца из-за неспособности улучшить условия труда и повысить заработную плату.

Сокращения в TAP являются частью плана реструктуризации авиакомпании, которая была ренационализирована в июле 2020 года. Государство вмешалось, чтобы спасти дышащего на ладан перевозчика, когда ограничения, связанные с коронавирусом, остановили поездки. Европейский Союз согласился на спасение в обмен на план реструктуризации, который также включает сокращение числа самолетов TAP и уступку как посадочных, так и взлетных слотов.

По словам организаторов, около 500 пилотов TAP в форме приняли участие в акции протеста возле аэропорта.

Пилоты говорят, что их просят согласиться на более серьезное сокращение заработной платы, чем у других сотрудников авиакомпании, а компания заявляет, что сожалеет об отсутствии соглашения с пилотами, и подчеркивает свою "приверженность поиску решений", чтобы удержать компанию на плаву.

Впереди тоже забастовки

Между тем, Профсоюз работников гражданской авиации (SINTAC) и Профсоюз персонала коммерческой авиации (SQAC) заявили, что они проведут забастовку в период с 19 по 21 августа.

Они обвинили оператора аэропортов ANA, который управляет десятью аэропортами в Португалии, в том числе в Лиссабоне, Порту и Фару, и французскую группу Vinci, контролирующую ANA, в получении многомиллионной чистой прибыли, но не выплате достойной заработной платы своим работникам.

Профсоюзы также потребовали, чтобы ANA и Vinci приняли "срочные" меры, чтобы гарантировать работникам чувство безопасности при выполнении своей работы.

"Только этим (забастовкой) мы сможем добиться того, чего долгое время не хватало компании: социальной стабильности, уважения прав работников и, в основном, людей", — заявили профсоюзы.

В соседней Испании авиадиспетчеры еще в начале июля предупредили, что они, вероятно, объявят забастовку, если государственная аэронавигационная компания Enaire не сможет нанять больше людей в разгар летнего сезона.

Работники Ryanair также стали причиной задержек в работе многих испанских аэропортов в июле, когда устраивали забастовки. Предполагается, что это были не последние забастовки работников компании и они проведут еще несколько в будущем.