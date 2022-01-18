В австралийском штате Квинсленд на продажу выставили гору, купить которую может любой желающий.

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В последний раз гору продавали в 1989 году. Тогда ее стоимость была 122 000 австралийских долларов (€ 77 400). Сейчас стартовая цена — 620 000 австралийских долларов (€ 393 359). Тем не менее, это дешевле, чем стоимость жилья в этом районе, пишет портал 34travel.me.

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Гора Маунт-Халлен — возвышенность, заросшая кустарниками и деревьями. Из сооружений на ней — только старая геологическая станция, которую использовали для съемки карт местности. Но есть площадка, где можно построить дом, и классные виды панорамные виды (как обещают хозяева).

Нынешние владельцы хотели построить на горе дом престарелых, но из-за сложности в организации работ от идеи пришлось отказаться. Так что все это время они использовали собственность для отдыха на природе.

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Delfi Turgid

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