В Беларуси планируют создать лоукостер

На базе "Авиакомпании Гродно" планируют создать лоукостер. Вторая, более бюджетная компания в Беларуси необходима "для развития конкуренции и перевозок пассажиров", пишет портал 34travel.me со ссылкой на news.tut.by.

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Ранее планировалось, что в Беларусь начнет летать Wizz Air. Лоукостер должен был запустить ежедневный рейс Минск – Будапешт, но компания так и не включила его в весеннее расписание.

"Да, у нас было подписано соглашение, но на сегодня просто вмешалась [пандемия]. Я надеюсь, мы переговоры восстановим. И, конечно, активно приглашаем лоукост-компании в части загрузки наших областных аэропортов", – сказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.

Учитывая, что в Гродно действует безвизовый режим, на этом направлении можно получить дополнительную загрузку. Куда будут летать самолеты, пока неизвестно.

Сейчас "Авиакомпания Гродно" перевозит грузы, используется для авиахимработ, аэрофотосъемки, учебно-тренировочных полетов.