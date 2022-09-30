В Британии появится глэмпинг, где можно будет посчитать перед сном настоящих овец

Компания, специализирующаяся на технологиях сна, построит глэмпинг с возможностью посчитать настоящих овец перед сном, сообщает "Моя Планета".

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Необычный туробъект откроют летом 2023 года в сельской местности британского графства Сассекс. В поле, полном гуляющих овечек, поставят купол для сна. Глэмпинг рассчитан на двух гостей и оснащен роскошной двуспальной кроватью с панорамным видом на живописные окрестности.

Fancy a shleep?! 🐑 😴 The Shleep Sanctuary is a brilliant campaign by the Emma Sleep company, promoting sound, quality sleep by counting real sheep from under a translucent dome with gorgeous Sussex views of scenery and the night sky. https://t.co/QjGn7cVt1w#PR #Campaigns pic.twitter.com/QWefWQySgm — Limitless Public Relations (@weare_limitless) September 26, 2022

После ужина туристам предложат пересчитать пронумерованных овец, пока они ходят по своему загону, прежде чем медленно погрузиться в безмятежный сон под звездным небом. Днем клиентам предложат занятия йогой и завтрак с местными фермерскими продуктами.

"Считать овец — это больше, чем просто бабушкины советы. Это испытанная техника визуализации, на которую люди полагаются, чтобы уснуть. Они также стремятся к безмятежной и мирной обстановке, в которой они могут расслабиться, что невероятно важно для качества сна“, — заявила сомнолог Тереза ​​Шнорбах. По ее словам, отвлечение воображения — эффективная когнитивная стратегия, помогающая заснуть.