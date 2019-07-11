В царстве мусора: 9 самых больших свалок планеты

Когда вы выносите мусор, вы, скорее всего, догадываетесь, что в конце концов он попадает на свалку — специальное место, где он будет храниться много-много лет, пока не сгниет (многое, впрочем, не сгниет никогда). Вероятно, вы даже себе представляете свалку — большое поле, покрытое мусором. Может быть даже очень большое. Однако латвийские городские свалки, на которые попадает ваш мусор — буквально ничто перед настоящими монстрами, расположенными в разных концах света.

1. Большое тихоокеанское мусорное пятно



Технически это сложно назвать "свалкой" — если под свалкой мы понимаем специально организованное людьми место хранения отходов. Большое тихоокеанское мусорное пятно образовалось стихийно из отходов, которые сбрасываются с палуб кораблей и выносятся в океан от берегов Северной Америки и Азии.

Проблема с этой кучей мусора, которая находится в северной части Тихого Океана в том, что она постоянно увеличивается. Сегодня еще никто точно не знает масштабы проблемы, по разным оценкам площадь мусорного пятна может составлять до 15 млн квадратных километров, а объем — до 100 млн тонн, что примерно в 20 раз больше, чем самые большие официальные свалки планеты.

Токсины, выделяемые этими разлагающимися отходами, опасны как для человека, так и для животных. Тем не менее, к этому пятну регулярно приплывают люди (оно расположено неподалеку от Гавайских островов), для которых поиск чего-либо ценного на этой поистине мировой свалке, единственный источник дохода.