В царстве мусора: 9 самых больших свалок планеты

Когда вы выносите мусор, вы, скорее всего, догадываетесь, что в конце концов он попадает на свалку — специальное место, где он будет храниться много-много лет, пока не сгниет (многое, впрочем, не сгниет никогда). Вероятно, вы даже себе представляете свалку — большое поле, покрытое мусором. Может быть даже очень большое. Однако латвийские городские свалки, на которые попадает ваш мусор — буквально ничто перед настоящими монстрами, расположенными в разных концах света.
1. Большое тихоокеанское мусорное пятно
Технически это сложно назвать "свалкой" — если под свалкой мы понимаем специально организованное людьми место хранения отходов. Большое тихоокеанское мусорное пятно образовалось стихийно из отходов, которые сбрасываются с палуб кораблей и выносятся в океан от берегов Северной Америки и Азии.
Проблема с этой кучей мусора, которая находится в северной части Тихого Океана в том, что она постоянно увеличивается. Сегодня еще никто точно не знает масштабы проблемы, по разным оценкам площадь мусорного пятна может составлять до 15 млн квадратных километров, а объем — до 100 млн тонн, что примерно в 20 раз больше, чем самые большие официальные свалки планеты.
Токсины, выделяемые этими разлагающимися отходами, опасны как для человека, так и для животных. Тем не менее, к этому пятну регулярно приплывают люди (оно расположено неподалеку от Гавайских островов), для которых поиск чего-либо ценного на этой поистине мировой свалке, единственный источник дохода.
- 1. 2. Свалка Bordo Poniente (Мексика)
- 2. 3. Свалка Apex Regional (США)
- 3. 4. Свалка Puente Hills (США)
- 4. 5. Свалки в Лагосе (Нигерия)
- 5. 6. Свалка São João (Бразилия)
- 6. 7. Свалки Гонконга
- 7. 8. Свалка Malagrotta (Италия)
- 8. 9. Гватемальская свалка (Гватемала)
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