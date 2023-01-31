В центр Варшавы перестанут пускать старые автомобили

В 2024 году в столице Польши появится зона чистого транспорта, куда не впустят дизельные машины старше 18 лет и бензиновые автомобили старше 27 лет. Новые правила будут одинаковы для всех – как для жителей, так и для гостей столицы, пишет The Warsaw.

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Зона чистого транспорта (SCT) – это выделенная область, где смогут перемещаться исключительно автомобили, отвечающие нормам выбросов выхлопных газов. Нормы эти будут связаны с датой выпуска машины.

"В Варшаве такая зона охватит почти все Средместье, части районов Воля и Охота, а по другой стороне Вислы – Саска Кемпа и большую часть района Праги", - заявил мэр Варшавы Рафал Тшасковский. По его словам, выбор этой территории обусловлен тем, что именно там фиксируется наиболее загрязнение воздуха.

Однако будут и исключения. Допускаться будут автомобили аварийных служб, специальные авто (например, мусоровозы), городские автобусы и машины людей с инвалидностью. Рассматривается возможность допуска автомобилей в случае экстренной поездки в больницу.

Зону будут контролировать Городская стража и полиция. Несанкционированный въезд (то есть без необходимой наклейки на авто, которую водители будут получать в районных ужендах) повлечет наложение штрафа в 500 злотых (около 106 евро). Эти правила будут одинаковы для всех – как для жителей, так и для гостей столицы.