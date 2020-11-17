В Чехии открыли пешеходный маршрут через всю страну

В Чехии открыли первый пешеходный маршрут через всю страну. Теперь туристы могут пройти страну от самой западной до самой восточной точки границы.

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Чешская тропа включает около тысячи километров по северной границе и проходит сразу через несколько национальных и природных парков страны. Это первый такой маршрут в Чехии. Раньше тропы не выходили за пределы одного парка, сообщает портал 34travel.me.

Пройти маршрут можно целиком или частями (создатели сформировали несколько небольших участков для тех, кто не готов пройти все сразу). Тем, кто выберет первую опцию, понадобится для путешествия около 40 дней.

Сейчас создатели – администрация муниципалитетов и частные компании – работают над тем, чтобы включить Чешскую тропу в сеть европейских протяженных троп E-paths. Туда входит девять маршрутов, которые объединяют разные страны Европы.

Более подробно о тропе можно узнать ЗДЕСЬ.