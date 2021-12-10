В Дании одиноким людям помогут найти компанию на Рождество
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В Дании запустили классную инициативу к праздником — одиноким людям собираются помочь найти компанию на Рождество. Если проект пройдет успешно, его повторят и к Новому году.

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Пригласить незнакомца(-ку) можно будет через сайт julevenner.dk. Зарегистрироваться на нем могут местные жители и горожане из числа мигрантов и студентов, пишет портал 34travel.me.

Инициативу запустил Красный крест. В организации говорят, что проект – хороший способ рассказать о датских рождественских традициях и объединить людей в канун праздников.

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