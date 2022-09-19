В декабре из Вильнюса запускают поезд в Варшаву

Уже в декабре этого года пассажиры смогут воспользоваться новым железнодорожным маршрутом Вильнюс-Каунас-Моцкава-Варшава.

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Регулярные пассажирские перевозки планируется развивать в три этапа: в 2022-2023 годах поезда будут курсировать по маршруту Варшава-Моцкава-Каунас-Вильнюс, в 2023-2024 годах - Варшава-Каунас-Вильнюс, а после прокладки железной дороги европейской колеи Rail Baltica в столицы стран можно будет добраться прямым скорым поездом.

Обе страны будут постепенно улучшать инфраструктуру, обеспечивая железные дороги подвижным составом, чтобы общая продолжительность поездки на поезде до реализации Rail Baltica не превышала 8 часов, сообщает delfi.lt.