В дьюти-фри дешевле, авиабилеты заранее и еще 8 мифов о путешествиях, в которые надо перестать верить

Не стоит верить всем рекомендациям о путешествиях, которые вы слышите. Многие из них уже давно потеряли актуальность. Reader's Digest рассказывает о самых распространенных из них.

Авиабилеты нужно покупать как можно заранее, чтобы сэкономить

Этот миф появился в 1960-х, когда самолеты летали намного реже. В то время с приближением даты рейса его востребованность сильно повышалась, поскольку других вариантов особо не было. В наши дни существует масса альтернатив, и поэтому спрос довольно уравновешенный. Более того, у вас есть возможность купить билет в последнюю минуту, поскольку компании стараются максимально заполнить самолет. Выгоднее всего покупать билеты за 6-7 недель до рейса.