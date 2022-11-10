В Египте запустили систему Tax Free для иностранных туристов

Чтобы получить возврат, туристу необходимо совершить покупки на сумму не менее 1500 EGP (около 61 евро). Кроме того, нельзя распечатывать пакет с покупкой до выезда из Египта, так как одного чека будет недостаточно.

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"Министерство финансов и налоговое управление Египта (ETA) завершают приготовления к tax free для иностранных туристов в аэропортах страны. Первым возврат НДС заработал в аэропорту курорта Шарм-эль-Шейх, поскольку там проводится саммит ООН по изменению климата", — пишет египетское издание Ahram Online.

По словам замминистра финансов и налоговой политики Рами Юссефа, в аэропорту Шарм-эль-Шейха уже появились вывески на арабском, английском, французском, русском и испанском языках. Сотрудники воздушной гавани, отелей и рынков разъясняют туристам, как получить возврат НДС. Стандартная ставка НДС по большинству непродовольственных товаров составляет 14%, сообщает Interfax.

Вернуть НДС можно, если срок пребывания в Египте не превышает трех месяцев, стоимость покупок составляет не менее 1500 египетских фунтов (примерно 61 евро), есть электронный чек на покупку с указанием паспортных данных покупателя, а на самом продукте или этикетке есть штамп tax free.