В Египте запустили систему Tax Free для иностранных туристов
Foto: Privātais arhīvs

Чтобы получить возврат, туристу необходимо совершить покупки на сумму не менее 1500 EGP (около 61 евро). Кроме того, нельзя распечатывать пакет с покупкой до выезда из Египта, так как одного чека будет недостаточно.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Министерство финансов и налоговое управление Египта (ETA) завершают приготовления к tax free для иностранных туристов в аэропортах страны. Первым возврат НДС заработал в аэропорту курорта Шарм-эль-Шейх, поскольку там проводится саммит ООН по изменению климата", — пишет египетское издание Ahram Online.

По словам замминистра финансов и налоговой политики Рами Юссефа, в аэропорту Шарм-эль-Шейха уже появились вывески на арабском, английском, французском, русском и испанском языках. Сотрудники воздушной гавани, отелей и рынков разъясняют туристам, как получить возврат НДС. Стандартная ставка НДС по большинству непродовольственных товаров составляет 14%, сообщает Interfax.

Вернуть НДС можно, если срок пребывания в Египте не превышает трех месяцев, стоимость покупок составляет не менее 1500 египетских фунтов (примерно 61 евро), есть электронный чек на покупку с указанием паспортных данных покупателя, а на самом продукте или этикетке есть штамп tax free.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Школа = cтресс. Как с ним бороться?
Движение – жизнь. Где активно отдохнуть в Вентспилсе
Цвета и узоры: как выбрать лучшую комбинацию для фигуры
Как укреплять организм и иммунитет осенью и зимой
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Идеи для школьников и учителей: образовательный туризм в Вентспилсе
Экологичная и стильная обувь: актуальные тенденции и рекомендации
Как много ты знаешь об электронной подписи? Ответь и выиграй iPad (текст на латышском)
Школа = cтресс. Как с ним бороться?