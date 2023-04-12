В Эстонии появилась годовая музейная карта, которая позволяет посещать более 100 музеев

В Эстонии появилась годовая музейная карта. Со вчерашнего дня любой ценитель музеев может приобрести эту карту, дающую право на неограниченное посещение более 100 музеев и 500 выставок по всей стране. Первый экземпляр карты был передан Сирье Карис – завсегдатаю музеев и супруге президента Эстонской Республики.

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Стоимость цифровой музейной карты на базе QR-кода и ID-карты составляет 59 евро. С целью заботы о природе музейная карточка выпускается без пластикового носителя – в музейной кассе ее владельцу нужно продемонстрировать свой цифровой билет или документ, удостоверяющий личность, если о цифровом билете человек не вспомнил. Цель музейной карты заключается в том, чтобы объединить под одним билетом выставки и мероприятия музеев Эстонии, сделав их посещение дешевле и удобнее.

„Во имя этого момента мы вели работу последние три года, и очень счастливы, что к музейной карте присоединились как популярные среди жителей страны музеи, так и малоизвестные заведения, которые, тем не менее, стоят того, чтобы их посетить“, – сказал руководитель проекта музейной карты Керт Каск, по словам которого статистика аналогичных проектов Финляндии и Нидерландов демонстрирует, что обладатели музейных карт стали посещать музеи примерно в четыре раза активнее, чем прежде.

В общей сложности к музейной карте присоединились 116 музеев со всей Эстонии. Значительная их часть находится в Харьюмаа и Таллинне, а также в Тарту, где принять участие в проекте решили все музеи.Приобрести музейную карту можно на сайте www.muuseumikaart.ee. Там же есть и список музеев, присоединившихся к этой инициативе.