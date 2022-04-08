В Эстонии скоро появится первый ресторан, отмеченный звездой Мишлен

Всемирно известный гастрономический гид Michelin добрался и до Эстонии — 25 мая станет официально известно, какой именно эстонский ресторан первым удостоится этой чести и международной славы.

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Звезда "Мишлен" для ресторана — это как "Оскар" для актера, о ней мечтают все заведения мира. Но получить эту международную оценку совсем не просто.

Целевое учреждение предпринимательства и инноваций (EAS и Kredex) подписало договор, согласно которому ресторанам в Эстонии будут присваиваться "мишленовские звезды" и они могут быть включены в знаменитый справочник — гид Michelin.

Почему приход гида Michelin в Эстонию — такое громкое событие?

Директор гида Michelin Гвендаль Пулленнек отметил, что эстонская кухня для многих еще неизвестна, но благодаря сильным гастрономическим традициям Эстонии есть чем удивить истинных гурманов. "Используя инновационный подход, лучшие шеф-повара интерпретируют кулинарное наследие Эстонии самым современным способом. Мы очень рады поделиться выбором эстонских ресторанов в ресторанном гиде Michelin с любителями хорошей еды во всем мире", — сказал он.

"Присоединение к семье Michelin сделает нас более известными, понятными и сопоставимыми на международном уровне. Влияние соглашения с Michelin на экспорт и репутацию Эстонии в сфере туризма является долгосрочным", — сказал министр предпринимательства и информационных технологий Эстонии Андрес Сутт.

"Стратегическая цель эстонского туризма заключается не в том, чтобы бесконечно увеличивать объемы, а в том, чтобы развивать качественный туризм, вызывать интерес у более информированных посетителей, которые потребляют более дорогие продукты. Позитивный эффект скажется и на других компаниях, например, добавятся ночевки в отелях.

Michelin, безусловно, будет способствовать развитию эстонской культуры питания в более широком смысле, появится мотивация выращивать качественные местные продукты, стать лучшим шеф-поваром, открыть рестораны с яркими вкусовыми впечатлениями и обслуживанием мирового уровня", — сказала директор центра развития туризма EAS Лийна Мария Лепик.

От туристического буклета до всемирно известного гида

История мишленовских звезд начинается в самом конце XIX века. В 1889 году маленьком французском городке Клермон-Ферран братья Андре и Эдуард Мишлен открыли свою небольшую компанию "Michelin" по производству шин. Пытаясь увеличить продажи своих изделий, они придумали хитрый маркетинговый ход: в 1900 году они выпустили небольшой буклет "Красный гид Мишлен", в котором рассказывали автотуристам, путешествующим по Франции, где найти приличное жилье, закусочные, заправочные станции и торговцев автомобильными шинами.

Но на этом они не остановились. В 1904 году брошюра уже продавалась в Бельгии 1907 году — в Алжире и Тунисе, в 1909 году вышла первая англоязычная версия.

20 лет буклет раздавался абсолютно бесплатно, хотя особой популярностью не пользовался. Несмотря на это, авторы продолжали пополнять свой справочник, добавляя туда рестораны. При этом самые дорогие места питания стали помечаться звездочкой, слегка напоминавшей цветок. С этого момента справочник стал платным, но цена его была не более чем условной.

В 1926 году политика рейтинга кардинально поменялась, и с тех пор звездочка рядом с именем ресторана стала означать отменную кухню. В начале 1930-х годов было добавлено ещё две звезды. Более система не изменялась и буквально расшифровывается следующим образом:

* — очень хороший ресторан в своей категории (имеется в виду тип кухни).

** — отличная кухня, ради ресторана имеет смысл сделать небольшое отступление от маршрута.

*** — великолепная работа шеф-повара, ради этого есть смысл предпринять отдельное путешествие в страну.

Как попасть в звездный рейтинг

Критерии присуждения рейтинга составляют коммерческую тайну компании "Мишлен" и не являются достоянием общественности, однако известен главный критерий — кухня. С точки зрения гида, атмосфера, обслуживание, интерьер и ценовая ниша — всё это вторично по отношению к подаваемым блюдам. В гиде не рассматриваются "модные" заведения и рестораны без авторской кухни (то есть без шеф-повара).

Помимо кухни, основным критерием включения в рейтинг является доступность посетителю. Так, в 2019 году токийский суши-бар Сукиябаси Дзиро, удерживавший три звезды Мишлен с 2007 года, был исключён из гида из-за того, что забронировать там место возможно только через консьержа дорогого отеля.

Известно, что зачастую звезды присуждаются шефам, а не ресторанам, таким образом, шеф может уйти и "прихватить" свою звезду в другой ресторан.

В 2003 году вышла книга "L'inspecteur se met à table" Реми Паскаля, проработавшего долгие годы инспектором "Мишлен", в которой он приоткрыл завесу тайны и рассказал, каким образом, например, присуждаются звезды, и каким образом они отнимаются. Реми признался, что советовал бы гурманам есть в ресторанах с одной или двумя звездами, а не в "трех звездах", так как "истинный талант раскрывается в борьбе". Книга вызвала негодование со стороны компании, и Паскаль был немедленно уволен.