В Европе пройдет первый в истории таинственный круиз. Известна только его стоимость — 6000 евро c человека
Foto: Shutterstock

Американская компания Uniworld Boutique River Cruises предложила туристам совершить "таинственное" путешествие по Европе с секретными остановками.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным издания "Travel & Leisure", у данного круиза нет аналогов. В течение десяти дней гости не будут знать абсолютно никакой информации о маршруте, программе и даже о том, что необходимо взять с собой.

Уточняется, что пока туристы не попадут на борт судна, они не узнают, куда едут и что надо было взять с собой. По замыслу компании, это привнесет спонтанность в круизные путешествия, которые обычно очень тщательно планируются.

Единственное, что известно на данный момент, так это дата начала путешествия — 12 июня. Круиз, как ожидается, продлится 10 дней. Сообщается, что небольшие детали будут раскрыты туристам по пути в аэропорт. Компания хочет внести спонтанность в путешествия, поскольку обычно все сводится к скучному планированию.

Цена на одного человека — € 5804. Включено все — еда, развлечения, экскурсии и даже перелет до пункта отправления.

Более подробная информация о круизе ЗДЕСЬ.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Европа Круиз
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt предлагает: путешествуй по Италии с Casa Nostra
Компания Рижского порта производит алюминиевые скоростные катера премиум-класса
LATRAPS приходит в Рижский порт: план — переваливать до миллиона тонн в год
В стиле хюгге. Диалог настоящего с прошлым в историческом центре Риги
Когда лес приходит в город. Новый акцент в облике Риги - Дом парящих деревьев
Путешествуем вместе с Wolt: Армандс Яунземс и Эмилс Гатис Лиепиньш отправляются в США
"Tilts": Умные технологии могут повысить эффективность строительных работ
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?