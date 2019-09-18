В европейских аэропортах пройдут очередные забастовки. Точные даты

Путешествующим по Европе туристам стоит быть готовым к очередным забастовкам в аэропортах. Задержки и отмены рейсов ожидаются в ближайшие дни в Амстердаме и Лондоне. Об этом сообщает turizm.ru со ссылкой на европейские СМИ.

Еще на прошлой неделе авиакомпания KLM объявила о запланированных забастовках в аэропорту Схипхол в Амстердаме. Однако точная дата акций протеста тогда не называлась. Представители перевозчика предупредили о том, что это произойдет с 16 по 22 сентября и пообещали сообщить о начале забастовок за 48 часов. Накануне же стало известно, что персонал KLM будет протестовать 18 сентября с 13:00 до 17:00. Это будет третья акция за последние две недели. Предыдущие длились в течение двух часов и привели к отмене и задержкам десятков авиарейсов. Как отметили в авиакомпании, ее сотрудники требуют повышения заработной платы.

Бастовать на этой неделе планируют также британские пилоты перевозчика Ryanair. Целая серия акций протеста запланирована на 18 и 19 сентября. Кроме того, забастовки намечены также на 21, 23, 25, 27 и 29 сентября. Профсоюз компании обещает выполнить в срок большинство рейсов. Но вместе с тем пассажиров просят проверять расписание вылетов на официальном сайте Ryanair. На 20, 22, 27 и 28 сентября также запланированы акции протеста экипажей компании в Испании, а именно на Канарских островах.

Национальная испанская авиакомпания Iberia накануне продолжила череду предупреждений о планирующихся забастовках. Наземный персонал перевозчика намерен не выходить на работу 8 дней — каждый понедельник с 30 сентября по 18 ноября. Правда, эксперты считают, что до этой даты руководство стороны конфликта все еще могут прийти к мирному соглашению.