В Финляндии появился первый в мире остров, на котором нельзя использовать смартфоны
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В Финляндии появился первый в мире остров с запретом на использование телефонов, сообщает CNN. Во время отпуска бывает трудно отказаться от просмотра ленты социальных сетей и рабочей электронной почты, потому остров Улко-Таммио приглашает туристов к себе на "цифровой детокс".

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Остров Улко-Таммио является частью самой счастливой страны в мире и входит в 41 Национальный парк восточной части Финского залива.

"Остров Улько-Таммио у побережья Хамина станет местом, где нельзя будет пользоваться телефоном, — сказал эксперт по туризму Мэтт Селин. — Мы хотим побудить отдыхающих выключить свои смартфоны, остановиться и по-настоящему насладиться пейзажами".

Улко-Таммио — пусть и необитаемый остров, но вместе с тем дом для многих редких птиц и растений, которых можно будет увидеть прогуливаясь по природным тропам острова или с птичьей башни.

Участие в "цифровой детоксикации" является добровольным для туристов, но управляющая островом компания Parks & Wildlife Finland надеется, что призыв на запрет телефонов действительно заставит туристов отказаться от интернета и начать наслаждаться флорой и фауной острова.

"Выключение телефона, знакомство с природой и встреча с людьми лицом к лицу определенно улучшит ваше настроение и самочувствие, — сказал психолог и руководитель исследований в Финском институте здоровья и благополучия Сари Касрен. — На просмотр социальных сетей у нас уходит бесчисленное количество часов, поэтому отдых должен быть необходимостью и возможностью для новых впечатлений".

Посетители могут переночевать на острове в палатках или в коттедже, который принадлежит организации Parks & Wildlife Finland, а добраться до острова можно на частной лодке, пригородном пароме или водном такси.

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