В Finnair разобрали по винтикам списанный Airbus A319: такого никто не ожидал увидеть

В начале 2021 года финская авиакомпания Finnair совместно с партнерами из фирмы Kuusakoski решила разобрать списанный самолет Airbus A319, который 21 год верой и правдой служил для перевозки пассажиров.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Прогнозировалось, что 90-95 процентов частей самолета могут быть пригодными для вторичного использования, но результат превзошел самые смелые ожидания: лишь 0,8 процента оказались непригодными для дальнейшего использования, пишет turist.ee.

Это первый самолет коммерческих авиалиний, который разобрали и отправили на переработку в Финляндии. Проект прошел успешно.

99,2 процента всех частей самолета успешно демонтированы;

Из 40 тонн всего лишь 290 килограммов пошло в отходы;

Из самолета извлечено 15 тонн алюминия, он будет использован на производстве автомобилей марки Mercedez Benz;

Данный проект принес авиакомпании доход, поскольку благодаря этому она получила некоторые запчасти, покупка которых у иностранных поставщиков будет весьма затратной;

Техническая служба авиакомпании в рамках проекта получила бесценный опыт, кроме того, это позволило не оставлять без работы технический персонал во время пандемии;

Использование переработанного алюминия обеспечивает значительную экономию энергии и, следовательно, предотвращает лишние выбросы CO2, в сравнении с использованием алюминия, произведенного из сырья. А это было бы равно выбросам CO2 55 автомобилей за один год.

Что стало с частями самолета дальше?

Разобрать по винтикам аэробус A319 — серьезная задача, он отслужил 21 год, это в общей сложности 54 710 часов налета и 32 966 перелетов. Проект начался в аэропорту Хельсинки.

Первым делом группа технического обслуживания Finnair извлекла почти 2000 деталей самолета, некоторые из которых найдут новое предназначение в других самолетах Finnair, а некоторые будут перепроданы иностранным компаниям. 38,5 процента всех деталей самолета будут вторично использованы в самой фирме, поэтому с уверенностью можно сказать, что это прибыльный для авиакомпании проект.

"Нам удалось избежать значительных затрат, поскольку не пришлось покупать запчасти для самолетов у других компаний", — говорит Тимо Росси, член группы технического обслуживания Finnair и руководитель проекта. "Кроме того, самолет с вышедшими из строя деталями не должен больше простаивать без дела в ожидании новых запчастей, что, в свою очередь, снижает затраты фирмы".

49,1 процента самолета переработано. В основном это был алюминий, которого в самолете было около 15 тонн. В будущем из этого самого металла по дорогам Европы будут колесить новенькие машины. Использовать для этот переработанный алюминий является абсолютно нормальным и больше всего практикуется именно в автомобильной промышленности. Алюминий с разобранного самолета Finnair будет использоваться для производства моделей Mercedez Benz с автоматической коробкой передач.

7,4 процента самолета использовали для получения энергии. Kuusakoski производит топливо из энергосодержащих отходов, непригодных для другой переработки.

4,2 процента частей самолета будут отправлены на экспертизу. Kuusakoski в настоящее время участвует в проекте по изучению возможностей использования композитного материала, и в этом проекте будут использоваться некоторые из авиационных материалов Finnair.

Луч надежды в это тяжелое время

Демонтаж и переработка деталей самолетов набирали обороты в самый тяжелый период пандемии, когда самолеты Finnair стояли неподвижно и тысячи сотрудников были временно уволены.

"Этот проект по переработке отходов дал нам возможность сделать что-то позитивное в этот очень сложный период. Мы были рады предложить работу членам группы технического обслуживания Finnair. В результате наша команда приобрела новый опыт, например, в разборке различных частей самолета, чего мы в Finnair долгое время не делали", — объясняет Тимо Росси.

Что делать дальше? Планирует ли Finnair разбирать и утилизировать другие самолеты в Финляндии? "Такие решения мы принимаем по каждому самолету в отдельности. На данный момент у нас нет планов выводить из эксплуатации другие авиалайнеры, поэтому мы не принимали никаких решений. Но в результате этого проекта у нас теперь есть необходимые навыки и знания на случай, если нам придется повторить процесс", — заключил Тимо Росси.

Первый подобный опыт для Финляндии

Решение о разборке A319 в Финляндии дало Finnair возможность применить на практике знания работников группы технического обслуживания и быть готовыми к реализации других подобных проектов в будущем.

"Covid принес много бед, но пандемия дала нам возможность сделать что-то подобное впервые в Финляндии", — говорит Тимо. "Это обеспечило наших сотрудников рабочими часами и трудовой нагрузкой, которая снизилась по сравнению с прошлым годом. Но теперь у нас есть ресурсы, которыми можем в дальнейшем воспользоваться".

Тимо добавляет, что весь проект был попыткой проверить, сможет ли Finnair разобрать самолет в собственном домашнем ангаре, что ранее делалось в других странах. После завершения работы он и его команда получат более четкое представление обо всем процессе.

"Мы должны пройти через это, записать все на бумаге и посмотреть, что нам говорят цифры. Каковы преимущества этого начинания? Есть ли что-то, что нужно тщательно продумать с точки зрения устойчивого развития и защиты окружающей среды?" — сказал Тимо Росси.